﻿樂視英超版權 傳獲延至下周

近期樂視傳出因尚未繳付英超在內地版權費的尾數約3000萬美元，其英超播放權恐被腰斬。內媒報道指，樂視體育雖最終與英超在內地的版權方新英體育達成協議，以分期付款形式化解停播危機，直播權限暫獲延至明年1月3日，惟若屆時未能如期還款，英超播放仍恐隨時會被腰斬。



至於本港英超的播放權方面，樂視體育香港發言人回應本報查詢時指，作為香港地區英超的播出平台，將繼續為香港觀衆呈現直至2019賽季之英超賽事，不存在英超版權費用爭議。對於在其他地區播放的英超賽事及版權，該公司不作評論。



昨日有內地媒體引述新英體育消息人士報道指，樂視體育與新英體育已在26日下午達成一份「諒解備忘協議」，新英同意樂視可在短期內分期支付內地英超版權的尾數，而第二筆款項的截止日期在12月27日下午6點。



該消息人士指，樂視體育在27日支付部份尾數，而下次分期還款日期在明年1月3日，料整個付款計劃應要持續到春節前才能全部完成。他又指，一旦樂視未能如期還款，新英體育將停止樂視的英超播放權。



另外，面對日益緊張的資金鏈問題，樂視昨日在深交所公佈最新的融資消息，以舒緩投資者擔憂情緒。公告指出，樂視已與戰略投資者簽署戰略合作框架協議，並且戰略投資者已支付一定數額的誠意金。交易規模預計超過100億元（人民幣，下同），相關各方仍需進一步磋商以簽訂正式合作協議。因涉及一家以上戰略投資者，交易結搆等方面仍有諸多具體事項需各方商議確定，樂視股票繼續停牌，停牌時間原則上不超過10個交易日。



另一方面，樂視在浙江的汽車生態產業園昨日如期開工，投資額高達200億元人民幣，分兩期建設，面積約4300畝。內地媒體引述德清縣國土資源局負責人指，樂視汽車的土地出讓金6500萬元已經全部交清。







































































