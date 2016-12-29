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﻿謝瑞麟聖誕港澳銷售跌逾10%

2016-12-29 列印
　　謝瑞麟（417）聖誕長假港澳區銷售跌逾10%，副主席及首席策略暨財務官伍綺琴表示，港澳地區銷售就12月22日至25日的銷售額與去年同期持平，但人流出現輕微上升，符合公司預期。然而，從12月22到27日的整個聖誕長假期，港澳地區銷售則按年跌逾10%，原因是26日及27日的銷情不及聖誕前夕，加上去年同期金價大幅回落出現小金潮，比較基數較高所致。

　　謝瑞麟亦開拓內地加盟店業務，加上內地消費者愈來愈重視聖誕節，公司亦在聖誕期間推出多個推廣活動，成功帶動銷售，令內地自營店業務按年錄得雙位數增長，亦因為加盟店網絡擴大，銷售額按年倍增。
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