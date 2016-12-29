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﻿購核電勁虧 東芝股價瀉

2016-12-29 列印
　　日本東芝因為旗下西屋電器去年收購美國一間核電廠或錄得巨額虧損，甚至有融質疑慮，導致東芝股價兩日來重挫近30%，蒸發相當於390億港元市值，更遭下調債信評級。

　　東芝股價繼周一收市跌11.62%後，周二早段即再急挫20%至停牌，收報311.6日圓，蒸發近50億美元（約390億港元）市值。該公司周二市後已承認，去年收購美國核電廠設備商Chicago Bridge & Iron的成本遠超預期，或錄得高達43億美元（約335億港元）的虧損，預計東芝將要面臨一次性虧損8.5億美元（約66億港元）。評級公司標普昨日將已經是垃圾級的東芝債信評級，由B降至B-，前景負面。
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