﻿第三季經濟績優 紐元先升後回

國際油價周三升勢持續，紐約2月期油曾升0.72%，見每桶54.29美元，接近去年中高位；市場觀望油組與其他主要產油國步入新年的減產行動。美匯指數先軟後升，企穩在103點水位，現貨金價早段靠穩在每盎司1144美元，到歐市初段一度倒跌。日圓連續兩個交易日走軟至117.81兌1美元；紐元早段兌美元曾回升0.6%。



紐約2月期油周三先軟後升，到歐市中段曾升39美仙或0.72%，見每桶54.29美元；倫敦2月期油亦升46美仙或0.82%，見每桶56.55美元。



油組與11個非油組產油國同意由1月起每日減產180萬桶的協議，已帶動油價從11月中以來累升25%，在新年假期前的市場顯得淡靜，投資者觀望元旦起生效的減產實施，支持油價繼續向好。



近兩年迅速增產的伊拉克石油部長盧艾比表示，伊拉克由1月開始會減少20萬至21萬桶的供應，並預期油價有望重上每桶60美元水位。同為油組成員的胃內瑞拉亦表示，元旦開始每日減產9.5萬桶。



由於美匯先軟後回升，金價昨日變動不大，倫敦現貨金價早段曾升5.74美元或0.5%，見每盎司1144.6美元，其後蒸發升幅，一度倒跌0.16%，見每盎司1137.07美元。紐約2月期金價曾升6.3美元或0.55%，見每盎司1145.1美元。



日圓昨日繼續走軟，曾跌0.32%，見117.81兌1美元（每百日圓兌6.58港元）。美匯指數先跌後升，到美市回升0.52%，至103.56點。日本11月份工業生產按月升1.5%，稍低於預期的1.7%升幅，但是5個月來最大升幅，並且預期12月和1月的出口升幅將分別加快至2%和2.2%。同月的零售銷售亦按年升1.7%，升幅高於預期的0.8%，是2月以來首見增長。特朗普當選美國總統後，日圓兌美元持續偏軟，有利日本出口回溫。



紐元昨日先升後回，早段曾升0.58%，見69.31美仙（紐元兌5.4港元），到美市早段升幅收窄至0.13%，回到69美仙邊緣（紐元兌5.38港元）。紐元從上周五（23日）的68.74美仙近7個月新低慢步回升。紐西蘭統計局上周出爐的數據顯示，該國第三季度GDP整體亮麗，年率增幅為3.5%，預期3.6%，按季增幅1.1%，勝過預期的0.9%；多數產業均錄得回升，但農業仍明顯疲軟；服務業及進口均有所增長。