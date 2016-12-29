﻿IFC外望——中國黑客偷步炒股賺3120萬

O依家人人都用智能電話，上網成為日常必做之事，但無論係小市民，定大企業，電腦保安都似乎跟唔上。今次中招嘅係美國一間企業律師事務所。據美國周二公佈嘅一份聯邦起訴書指，三名中國黑客涉嫌入侵兩間美國律師行嘅電腦系統，喺2014年4月至2015年後期，竊取幾百萬份上市公司未公開嘅收購合併資料，然後偷步買股票賺取超過400萬美元（約3120萬港元）利潤，其中一個疑犯喺聖誕節當日於香港被捕，正等候引渡返美國受審。其餘兩人行蹤未明。



查實黑客入侵大企業電腦已經唔係第一次，香港好多大企業，甚至政府部門都試過。例如上個月會計Big 4之一嘅德勤，就有員工的電腦系統畀黑客入侵。會計師、律師呢啲專業，好多時同財金界息息相關，掌握好多有價值嘅資料。



所以話，企業應該投放多啲資源，做好電腦保安，既可保障自己免受金錢損失，又可保護客戶私隱。各位老闆喺新一年，真係要諗諗去，唔好掛住cut budget，畀黑客有機可乘，到時真係偷雞唔到蝕渣米，喊都無謂！



促銷見效 亞馬遜成聖誕贏家



美國有市場公司喺聖誕假後上調銷售嘅預測，去到按年升4.9%，至6370億美元（約5萬億港元），係11年來最好，話今年聖誕節消費慢熱，過咗聖誕至爆發出嚟。而最大贏家係亞馬遜呢個網購王者。



市場調查公司Customer Growth之前預測嘅銷售增幅只有4.1%，據講係因為零售商出力增加折扣吸引顧客上門，同埋天氣轉冷，令顧客買嘢意欲大增，特備係網購今年嘅按年增幅達到15%。



亞馬遜周二話，佢哋呢個假期嘅銷情係史上最好，通過Prime會員計劃付運嘅全球貨品件數超過10億件咁多，據講佢哋今年大賣嘅係智能管家Echo系列產品，銷售破紀錄，銷售量增加9倍以上，其餘就係Fire TV電視棒同Fire平板電腦。



消息一出，亞馬遜同日股價一度近2%，收市升1.42%，去到771美元。



其實喺感恩節翌日嘅黑色星期五之後，美國銷售下滑嘅現象比舊年明顯，另一家研究機構NPD Group都發現，今年假期銷售前六星期嘅業績比舊年同期少咗4%咁多，所以零售商切法推更大嘅折扣同促銷優惠，吸引客流。



高瞻