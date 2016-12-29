﻿市場簡訊

—中國中車（1766）公佈，公司牽頭的聯營公司在昆明軌道交通9號線項目中標。項目位於雲南省昆明市，線路總長約50.4公里，總投資估算約224億元人民幣，建設期不超過5年，特許經營期30年。







—百富環球（327）公佈，以總代價300萬歐羅收購CSC Italia 60%股權。CSC Italia為意大利電子支付終端的最大服務供應商之一。







—中國華融（2799）公佈，子公司華融（澳門）已正式開業。華融澳門的註冊資本為2.33億澳門元，其中1.19億元由中國華融出資、6291萬元由創得天兆投資出資、3728萬元由新信成出資，以及1398萬元由香港開拓投資出資，四方各持有華融澳門51%、27%、16%及6%的股權。







—中國澱粉（3838）發盈喜，預期截至2016年12月31日止年度所錄得純利將較截至2015年12月31日止年度大幅上升逾75%，預期該公司純利有所增長乃主要由於發酵及下游產品的利潤於2016年下半年上升；及發酵及下游產品銷量上升。







—有內地傳媒引述消息稱，15間銀行的北京分行簽署了一份公約，由元旦日開始，北京的樓按利率，不應低於人民銀行基準利率的0.9倍。



雖然該措施還未正式實施，但業內人士普遍認為，北京的緊縮調控將會長期持續，因此會對購房需求形成新一輪打壓。現時普遍為0.85倍，優質客戶可低至0.83倍。







—安寧控股（128）公佈，昨日在市場上以對盤交易方式，以每股88.8元向基金公司Argyle Street Management Limited出售合共116.68萬股中華汽車（026）股份，相當於1.04億元，所得款項作為集團一般營運資金用途。







—信星集團（1170）公佈，以代價1.68億元人民幣（約1.88億港元），向匯駿（香港）投資出售位於中山的廠房。



該廠房總地盤面積約6.27萬平方米的地皮，連同其上建築面積約9.94萬平方米的生產設施。







—惠譽 發表報告，預料內地經濟放緩，短期內會令保險需求減弱。又指除非新車銷售增長加快，否則明年的非壽險類保險公司未能達到雙位數增長。在低息環境下，此類公司的固定收益投資組合要面臨再投資風險。







—華津國際控股（2738）昨日公佈，其間接全資附屬公司，或向主席許松慶收購江門土地及廠房，並與賣方訂立無法律約束力諒解備忘錄，內容有關可能收購之土地及廠房，而代價待買方及賣方釐定。







—中信股份（267）附屬中信海直，經東方市政府聘請的專業評估機構評估，並經東方市政府相關會議審定，確定該公司獲得海南東方機場搬遷徵地補償等款項逾7000萬元。







—澳門傳媒引述金沙中國（1928）總裁及首席營運總裁王英偉表示，金沙中國旗下巴黎人酒店在9月開幕，業績符合預期，加上近期遊客數字上升帶動博彩收入，特別是中場收入穩定增長。他又稱，今年聖誕假期較長，預期收入會比較好，他又預料除夕生意額會更好，與去年數字相若。