﻿找換店沽售增兩三成 人幣兌港元曾跌穿90水平

人民幣離岸價（CNH）跌穿6.98水平，昨日最低見6.9873，再創紀錄新低。而每百港元兌人民幣在早段更一度穿90水平，曾見90.07，是2010年9月以來首次，最新報89.91水平。有找換店已隨即調低人民幣賣出價至90關口。不過，亦有個別零售店因擔心人民幣再跌，索性停收人民幣。



找換店兌換人民幣較銀行吸引，找換店人民幣賣出價已報90元水平，滙豐及中銀電匯價仍穩守89元水平。多福找換匯款中心職員表示，由於人民幣持續貶值，的確多了客人沽出人民幣換港元。沽人民幣現鈔的生意多近20%至30%。他指，目前他們每百港元兌人民幣90.9，即1萬元人民幣可換到1.1萬港元。對於有其他找換店人民幣及港元1兌1，他稱該找換店暫時未到此地步，認為只是一些位於遊客區的找換店可做到1兌1。



亦有市民表示，銀行及找換店差價不大，如果要兌換人民幣數目不大，當中差價都不會太大，所以不會特別介意在甚麼地方兌換人民幣。亦有市民將數百元人民幣兌換成港幣，並表示純粹因為要使用港幣消費才會兌換，暫時不會特別留意人民幣的走勢。



昨日整體人民幣匯價靠穩，日內維持窄幅整理。離岸價（CNH）在6.97水平徘徊；在岸價（CNY）在6.95附近上落。人民幣兌美元在岸價接近收平。人民幣兌美元在岸價下午4時30分收報6.9547，較上日收報6.9549，上升2點子。



人民幣兌美元離岸價（CNH）在晚上8時半報6.9712，日內最低見6.9873，最高見6.9678。至於官方昨日開出的中間價報6.9497，較上日下跌2點子，為12月16日以來最弱。最近人民幣遠期溢價持續有升幅，昨日CNH一年期遠期溢價更擴大至3435點創新高。



早前外電錯報在岸人民幣穿7算，人行隨即在微博澄清，並且對媒體錯報事件表示遺憾。有分析認為人民幣的走勢最視乎美元匯價，美元持續強勢，人民幣破7只是遲早的事。渣打銀行高級利率策略師劉潔表示，2016年只剩一個交易日，相信在2016年穿7機會不大。由於人幣貶值預期持續，加上美元會保持強勢，明年首季如無意外會穿7算。



恒指僅差124點全年打和



另外，昨日是2016年港股倒數第二個交易日，恒生指數收報21790點，距離去年底的21914點收市，只是相差124點。換言之，港股今天只要上升超過124點，今年全年便是以升市收場。相比之下，國企指數昨天的9312點收市，距離9661點的打和水平，還有多達3.7%的巨大差距。今年全年來說，國指很大機會是跌市。港股假期氣氛濃厚，加上人民幣跌勢持續，投資者持觀望態度，恒生指數低開163點，但「股王」騰訊（700）發力，令港股倒升收市。