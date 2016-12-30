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﻿杜指軟公用股造好

2016-12-30 列印
　　美股周四早段繼續好淡爭持，杜指早段曾升44點。新出爐的上周新失業數字見連跌三周，加上公用股造好，抵銷金融和科技股回軟。杜瓊斯工業平均指數曾見19850.39點，隔日升16.71點；納斯達克指數早段曾見5440.29點，升1.74點。滙控美國預託證價格曾見61.77港元，較香港收市價跌0.15港元；中移動美國預託證價格曾見81.65港元，較香港收市價升0.2港元。

　　到今晨四時，杜指報19831點，跌2點。滙控（005）美國預託證券價（ADR）價格見61.69元，較香港收市價跌0.26元；中移（941）美國預託證券見81.71元，較香港收市價升0.26元。歐洲股市繼續在淡靜交投下個別發展，倫敦股市後段升0.02%，巴黎和法蘭克福股市跌0.1%至0.2%。

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