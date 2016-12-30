﻿人幣匯率指數 首降美元權重 新增11種貨幣入籃

人民幣貶值加速、兌美元逼近7算，人民幣匯率成為焦點。為淡化美元波動的影響，中國外匯交易中心昨公告，由明年1月1日起，把去年12月首次發佈的CFETS（中國外匯交易系統）貨幣籃子的貨幣數量，由13種增至24種，新增11種貨幣入籃。其中，美元於「CFETS人民幣匯率指數」的權重由26.4%，下調至22.4%。



分析認為，此舉將減少美元波動對指數的影響，維持指數穩定。與美元掛鈎、在CFETS籃子權重第四大的港元，也由原來比重6.55%，降為4.28%。中國推出CFETS指數，目的就是減少市場對人民幣兌美元匯率的注意力，改為更多關注人民幣兌籃子貨幣的變化。中國外匯交易中心稱，自明年起，交易中心按年評估CFETS人民幣匯率指數的貨幣籃子，適時調整貨幣權重。調整情況在每年年底公佈，自翌年1月1日起生效。



明年1月1日生效的首次調整中，CFETS貨幣籃子新增韓圜、丹麥克朗、瑞典克朗、挪威克朗、土耳其里拉等11種貨幣。此次新增籃子貨幣權重累計21.09%，新籃子覆蓋主要貿易夥伴幣種，進一步提升指數代表性。



彭博報價系統於周三深夜曾顯示在岸人民幣匯率跌穿7的心理關口，低見7.0121，隨即引來廣泛關注和報道。相隔一小時後，人民銀行罕有在午夜高調澄清匯率並未穿7，在岸價在6.95至6.9666之間運行。人行表示譴責，並將追究不負責任的媒體。



彭博指，收到由數據來源機構提供的在岸人民幣報價（非成交價格）後，並自動在終端機更新，當發現數據出現瑕疵後，已隨即處理。市場人士稱，現在還沒有穿7，但這已是遲早的事。



港元一月拆息0.73厘新高



美息趨升，1個月港元拆息自10月中以來，累計急升近半厘，令一眾低息H按（拆息按揭）用家在短短兩個多月的供樓負擔增加，以25年期、按息為H加1.4厘的300萬元貸款計，每月供款即多增600多元。



港元拆息由9月開始逐步扯高，及至10月下旬升勢漸趨明顯，12月升幅明顯擴大，昨日1個月拆息報0.73厘，較上日再升1點子，續創8年新高，相較10月中旬徘徊於0.27厘，現已累升45點子。



10月期間用家的H按息率一般為H加1.4厘，當時實際按息為1.67厘，但隨著1個月拆息不斷抽升，現時的實際按息已自動上調至2.13厘，換言之，以一個25年還款期的300萬元按揭貸款計，用家目前每月供款已由兩個多月前的12239元增加至12906元，即每月要供多667元。



中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，以現時用家平均逾300萬元的25年期貸款計算，因應拆息上升，其每月供款已增逾5%，亦顯示今年採用低息H按借貸的用家所享受的着數期比較短。不過，年前按息為H加1.7厘的用家則不受拆息進一步上升的影響，因為他們的按息於1個月拆息升至0.45厘時已轉為P按並在2.15厘封頂。



參考昨日拆息，經絡按揭轉介首席經濟分析師劉圓圓指，其實只要按息為H加1.42厘或以上，基本上按息已在2.15厘封頂，所以拆息升對供樓人士實際影響不是太大，但H按息低的優勢將隨之消失，轉按活動或因此減少。