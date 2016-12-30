﻿新股市場寶座 香港屈居第二

香港痛失全球最大新股市場寶座，市場原先預期香港可以力壓紐約，蟬聯全球「集資王」寶座。惟據金融數據供應商Dealogic最新統計顯示，紐約以1億美元（約7.76億港元）之差力壓香港，事隔兩年重奪全球最大新股市場寶座，香港只能屈居第二位。分析指，明年將有多隻大型科技股上市，令各地交易所的競爭更趨白熱化。



紐交所和納斯達克今年進行的新股交易總額達246億（約1907.96億港元）美元，略高於港交所的245億（約1900.21億港元）美元，以1億美元之差重奪全球最大IPO市場，上海則以164億美元排第三位；東京和哥本哈根則跟隨其後。今年全球整體新股市場陷入低谷，集資總額下跌超過30%，至1410億美元，是2012以來低位。



分析指，今年有不少影響股市的大事發生，其中包括英國公投脫歐、美國總統大選等，均對新股市場氣氛構成影響，但預期明年情況會將有所改變。



明年IPO市場或有數隻大型科技股上市，包括社交媒體Snapchat的母公司，估值最高達250億美元，由阿里巴巴主席馬雲、騰訊主席馬化騰和平保董事長馬明哲共同創辦的眾安保險，以及阿里巴巴旗下的螞蟻金服。單是螞蟻金服估值已高達600億美元，相信幾宗大型IPO對各地交易所的新股交易額排名有一定影響。



油價反彈，促使更多石油公司決定上市，預期未來兩年將會有最多40間石油公司上市，遠比今年的13家多。紐約和香港於IPO市場一向競爭激烈，其中於2014年，由於集資高達250億美元的阿里巴巴放棄在港上市，而選擇到紐約上市，促使紐約當年成為全球IPO集資第一，其後2015年，香港則超越紐約，成為全球最大新股市場。