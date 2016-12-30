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﻿港零售疲弱 卓悅發盈警

2016-12-30 列印
  今年上半年已陷入虧損之卓悅（653），昨為全年業績發盈警。卓悅控股主席兼執行董事葉俊亨在通告之中指出，根據目前可得之資料（包括截至今年10月底止10個月管理帳目）作出初步評估，因香港的零售市場持續疲弱，以及內地旅客消費意欲放緩，公司營業額於今年12月底止期內有所下降，預期全年業績出現淨虧損，去年淨利潤則約為4.322億元。

  今年上半年卓悅已經虧損2850萬元，去年同期則有經常盈利2500萬元。去年全年來自終止業務的一次性非經營性利潤總額約3.9896億元，是因出售公司纖體美容及保健中心業務所得盈利。卓悅昨跌1.5%，收報33.5仙。
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