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﻿慕容招股2646.4元入場

2016-12-30 列印
　　梳化製造商慕容控股（1575）昨公佈今日起發售2.5億新股，每股1.05元至1.31元，入場費為2646.4元。主席兼行政總裁鄒格兵表示，公司90%銷售收入來自美國市場。對於特朗普當選美國總統後有意提高來自中國產品的進口關稅，鄒格兵指措施對公司影響不大，因為一直利用香港公司對美國市場進行出口梳化的貿易。

　　就算措施出台後會針對產品的原產地，慕容控股在柬埔寨廠房亦有對美國市場出口梳化，相信可豁免部份關稅的增加。鄒格兵又認為，美國公司不可能本土生產梳化，因為梳化生產步驟繁複。如果將工序搬回美國所帶來的成本將十分高昂，所以慕容控股的梳化在美國市場仍有競爭力。
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