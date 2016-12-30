﻿受惠美匯回軟 金價見四連升

國際油價周四在18個月高位出現整固，紐約2月期油曾跌逾1%，見每桶53.46美元；市場預期美國同日稍後出爐的上周庫存增加，同時市場觀望油組與其他主要產油國步入新年的減產行動。美匯指數昨日回軟至102點水位，現貨金價見四連升至每盎司1150美元。日圓回升至116兌1美元水位；歐羅亦見1.048美元。



國際油價個別發展，紐約2月期油曾跌60美仙或1.11%，見每桶53.46美元，到美市初段跌幅收窄至0.11%，重升每桶54美元；倫敦2月期油則先軟後升，早段曾跌0.59%，到歐市初段倒升0.3%，見每桶56.39美元。



市場預測昨日稍後出爐的上周庫存增加420萬桶，並且對元旦生效的油組和主要產油國減產行動抱觀望態度。美國石油學會（API）的數字顯示，美國原油集散樞紐庫辛的庫存上周增加52.8萬桶。近兩年迅速增產的伊拉克石油部長盧艾比表示，伊拉克由1月開始會減少20萬至21萬桶的供應，並預期油價有望重上每桶60美元水位。



受惠美匯昨日回軟，金價見四連升。紐約2月期金價曾升10.4美元或0.91%，見每盎司1151.3美元。倫敦現貨金價早段曾升8.69美元或0.76%，見每盎司1150.43美元，其後升幅收窄至0.34%，見每盎司1145美元。黃金指數基金（ETF）的持金量連續33個交易日報跌，周三再跌0.16公噸，至1777.9噸，是5月18日以來新低。而隨著人民幣走軟，中國進口黃金亦跌至1月以來新低。



日圓昨日回升0.88%，見116.23兌1美元（每百日圓兌6.67港元）。美匯指數周四到歐洲中段曾跌0.63%，見102.67點，其後跌幅見收窄至0.32%。自上月8日特朗普意外勝出總統大選以來，美元兌日圓已累升約11%，是10國集團貨幣中表現最強。但自從本月中聯儲局加息之後，標普指數和國債孳息的升勢呈放緩，隱約透出美匯近期升勢過急。



分析師，誰都不會相信特朗普上台後會實現所有承諾過的政綱，債市亦將意識到這一點，從債息回軟反映出來。有投資者開始看淡美元兌日圓的走勢，可能到明年尾季回到115水位歐羅昨日亦升0.64%，見1.048美元（歐羅兌8.17港元）。



花旗的分析師托德則看好美元升勢有餘未盡，因為環顧全球，明年收緊銀根的國家寥寥可數，對其他國家的息差優勢將利好美元，估計相對很快會見美元兌歐羅超越一算。