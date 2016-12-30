﻿花旗調高中通服目標價至5.8元

花旗發表報告指，與中國通信服務（552）管理層交流後，對公司看法更為正面。公司本地非電訊業務貢獻上半年收入約30%，相信未來幾年可維持較電訊業務快速的增長，並幫助改善毛利。



在毛利及自由現金流改善下，花旗料中國通信服務派息有望上升，故上調目標價，由4.8元升至5.8元，重申「買入」評級。



花旗引述公司管理層指出，下半年中通服料保持與上半年相近的收入及盈利增長步伐。公司降低了對電訊商資本開支增長的依賴，非電訊業務受惠政府合同及一體化方案快速增長。管理層預期在嚴謹的現金管理下，下半年自由現金流增長料快過盈利增長。



報告又提到，中通服非電訊業務毛利較電訊業務高，公司能提供有競爭力的全方位方案，相信非電訊業務會成為盈利增長引擎。



麥格理看好內地經濟增長



麥格理發表報告指，雖然有傳國家主席習近平，不介意經濟增長低於6.5%，但由於明年領導層將換屆，相信中央會希望，保持經濟增長穩定在約6.5%，不過可能接受，季度之間有波動。



至於貨幣政策方面，該行預計貨幣政策仍然著重債市去槓桿，預計十年國債息率，會在3至3.5厘左右。麥格理又估計，今個月外匯儲備會流失600億美元，令總量跌穿3萬億美元，明年人民幣仍然有貶值壓力。



瑞信削蒙牛目標價



花旗發表報告指，相信偉能集團（1608）盈利質素會改善，投資、建築及營運業務（IBO）的經常性利潤預期上升，系統集成業務亦是現金牛。該行認為現股價相當於2017年預測PE約11.5倍屬吸引，以貼現現金流計算目標價為4.50元，首予評級「買入」。花旗預計，IBO業務對集團整體毛利的貢獻會由2015年的41%升至2017年約79%，將近倍增。



瑞信發表研究報告指，由於蒙牛乳業（02319）發盈警，下調其2016/17財年盈測104%及9%，目標價相應降8%，由19元降至17.5元，評級則維持「跑贏大市」，儘管公司短期前景較波動，但改革可為長遠增長奠定基礎。



該行將今年蒙牛業績預測，由盈利24億元人民幣，調整至淨虧損1億元（人民幣，下同），主因雅士利商譽減值虧損達23億元；因下半年出售過多高成本原料奶粉，銷售成本額外多3億元；下半年銷售及一般行政開支亦上升110點子。另外，瑞信將公司2017年盈測下調9%至28億元，不過，估計毛利率按年升20點子，因原料奶粉成本下降，可抵銷其他成本支出；銷售及一般行政費用亦按年收窄60點子。