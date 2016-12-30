﻿IFC外望——華爾街大行歐洲賓架好好pay

今年落嚟，歐洲金融業嘅裁員減花紅之聲不絕，但華爾街四大行嘅倫敦高層收入就照樣有增無減，資料顯示，高盛、摩根大通、大摩同美銀美林舊年向近1000個倫敦高級賓架，發放至少100萬歐羅（約810萬港元）嘅薪酬。



英國媒體噚日引述證監文件報道話，呢四間美資大行舊年有近1000個賓架嘅薪酬過百萬歐羅。其中，素來出手闊卓嘅高盛就透露，佢哋舊年有11個倫敦賓架嘅薪酬喺500萬歐羅（約4052萬港元）以上。雖然金融危機之後，歐美當局都收緊咗銀行向旗下賓架派花紅的規定，例如大摩就話，佢派發嘅花紅有40%至60%會分3年押後派發，而且部分以紅股代替。



高盛倫敦分行舊年有286個賓架攞到100萬歐羅以上嘅薪酬，比2014嘅262人多，大摩同美銀美林就分別有198同186人至少袋走100萬歐羅。



歐洲銀行業監管局（EBA）今年3月搜集資料後發表嘅聲明都話，喺倫敦賺高薪嘅敦賓數目比歐盟整體多超過3倍。



加上EBA喺2014年開始限制銀行家嘅花紅喺薪酬一倍以內，2014年高薪銀行家嘅數目就按年增加咗21.6%，去到3865人。呢啲就叫做你有張良計嘞，話唔畀大派花紅啫，冇話其他津貼同底薪唔畀加㗎！



比特幣疑破千美元迎元旦



如果問今年投資回報最好嘅係乜？筆者會答係比特幣（Bitcoin），單係過去一個月升咗33%，3個月升咗50%，跑贏晒所有股票、債券同外匯，分析師仲滿有信心咁話，比特幣會喺元旦前，衝上1000美元大關，咁咪隨時貴過黃金？



噚日coindesk嘅指數顯示，比特幣再升近5%，去到今年新高嘅977.35美元，一個禮拜時間已經升咗20%，一個月前個價仲係732美元。



點解？市場分析師話，呢一浪咁猛烈嘅升勢，要多謝印度廢大鈔打擊黑錢，同埋人仔貶值囉！



澳洲比特幣交易開發商Blockchain Global行政總裁Sam Lee話，自從印度政府實施突如其來嘅廢鈔政策後，印度買家不斷湧入比特幣市場，而中國交易員亦將比特幣當做人民幣貶值的避險工具，令佢嘅價格係咁創今年新高，即將返番去2014年1月時見過嘅1000美元以上水位。



噚日現貨金價升返上每盎司1150美元，但始終受制於聯儲局加息嘅前景，相信比特幣貴過黃金嘅日子都唔遠嘞！



高瞻