﻿市場簡訊

—新創建（659）成功投得專營權，將繼續於港鐵紅磡、羅湖及落馬洲站經營免稅店業務至2022年。免稅店可於12個門市繼續售賣免稅煙、酒、香水、化妝品、包裝食品及一般商品，店舖面積合共約10,000平方米。落馬洲站專營權將於2017年8月15日起生效，紅磡及羅湖站的專營權則於2018年1月1日起生效。







—日本東芝去年收購美國核電廠設備商招致嚴重損失，股價連跌三日後，昨日再跌跌近26%，接近停板，尾盤跌幅收窄至逾17%，收報257.2日圓；連續3天市值蒸發8000億日圓，今年來升幅完全蒸發。







—中國能源建設（3996）擬在天津設立中國能源建設集團融資租賃公司，註冊資本10億元人民幣。







—中渝置地（1224）公佈，認購泰智睿豐契約型私募投資基金7.7億元人民幣（約8.59億港元）的7.7億份B類基金份額。







—上置集團（1207）以23.05億元人民幣出售上海金心置業49%股權。雙方將就琴海苑項目的建設資金投入、房屋徵收及拆遷安置，以及後續開發事宜進行合作。







—金隅股份（2009）通過拍賣出讓方式，取得合肥包河區東二環與淝河路交叉口S1606地皮，成交價為45億元人民幣。規劃容積率面積為37.95萬平方米，土地用途為住宅。







—人行調查指，52%受訪者認為樓價不可接受，逾四成被訪指認為現在的經濟偏冷。住建設在通報中提到，將不斷加強房地產市場調控，協助三、四線城市去庫存



—陽光油砂（2012）澄清，向獨立第三方正維國際私人配售4350萬元股份，涉及發行1.5億股新股，相當於擴大後股本2.91%，每股作價0.29元，較昨日收報折讓17.85%。







—萬達酒店（169）公佈，出售馬德里項目的交易，買方尚未付款。公司正考慮是否與買方討論及磋商延長額外按金之付款時間，或是否終止協議及保留按金作為違約賠償金。







—外電報道，小米計劃投資8.85億元人民幣，以換取四川新網銀行29.5%的股份。新網銀行即將正式開業，成為內地第三間網上銀行，目標客戶包括消費者及小微企業，將與騰訊的微眾銀行及阿里巴巴關連公司螞蟻金服的網商銀行競爭。







—為加強股權監管、規範股東行為，中國保監會就修訂後的《保險公司股權管理辦法》公開徵求意見。其中一項為，強化股權結構監管，按照分類監管原則，將保險公司股東劃分為三個類型，並將單一股東持股比例上限由51%降低至三分之一，有效發揮制衡作用，防範不正當利益輸送風險，中國保監會亦提高股東准入標準，本著「讓真正想做保險的人進入保險業」的原則，針對財務類、戰略類、控制類股東，分別設立嚴格的約束標準，設定市場准入負面清單，進一步提高准入門檻，規範投資入股行為。







—中國私立兒科醫院新世紀醫療（1518）今日開招，集資最多10億元，並引入中再保（1508）、中信銀行（998）旗下基金，及投資基金Janchor Partners任基礎投資者，共認購最多5.9億元股份。另外，吉林九台農村商業銀行同於今日起招股。