﻿藍籌股全面向好 恒指收爐日重返兩萬二

受惠本港11月出口額按年意外轉升8.1%，為2014年6月以來最好，2016年最後一個交易日，港股表現向好，延續過去兩天的升勢，最高曾升279點，高見22069點，創兩周新高，一舉升穿10天線，收市重返22000點水平，升209點，成交額537.7億元。



國企指數報則收報9394點，升82點或0.88%。至於總結2016年恒指累計升86點，全年波幅有6086點。總結全年表現，今年恒指新貴瑞聲科技（2018）今年以來股價累漲39%，是表現最好藍籌。



藍籌股幾乎全面向好， 重磅股騰訊（700）下月初推微信旗程序，被大行看好，騰訊承過去兩天升勢，收報189.8元，升1.2%，貢獻恒指25點；至於表現最好的藍籌股為百麗國際（1880），收報4.36元，升3.1%。此外，中資金融股亦全線向上，工行（1398）、中行（3988）和招行（3968）同升逾1.3%。



另一方面，北上投資A股的「滬股通」130億元人民幣（下同）額度，全日額度剩餘132億元，賣盤超買盤，淨流出2億元，為「滬股通」連續第七個交易日賣盤超買盤。至於南下投資港股的105億元「港股通」額度，用了約60.7億元或57.8%，顯示北水南下買盤活躍。



財經評論員黃志陽表示，今年環球爆冷有兩件「黑天鵝」事件，但對港股影響不大，反而有利好作用。他預期2017年會是變數多的一年，因為美國候任總統特朗普的做事作風難料，加上中美關係均會影響環球經濟，以及2017年為歐洲大選年，相信政治因素會對金融市場帶來影響。黃志陽估計，2017年恒指最高可見24500點，最低見20000點，投資主題方面可留意，潔淨能源例如風力，以及國際油價回升至約每桶55美元的水平，對石油相關股份有利，而特朗普大力鼓勵基建，可2017年留意基建股走勢。