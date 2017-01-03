﻿中移騰訊美市報跌 恒指2017料紅盤低開

港股今日為踏入2017年首個交易日，但分析認為恒指料會紅盤低開100至200點，因假期前夕市場已就內地有可能會放鬆銀根而炒作，加上恒指上周五已企於22000點，再向上突破難免有阻力。中美股市昨日仍放假，開市的德、法、意、西股市則靠穩。



港股於2016年全年僅錄得86點升幅，外圍市況方面，杜指全年計升幅達13.4%，是3年來最勁，但杜指於2016年最後一個交易日收市跌57點，報19762點。另外，港股美國預託證券（ADR）上周五向下，滙豐控股（005）收報62.32元，較港收市升0.11%；中移動（941）和騰訊（700）則分別跌1.07%和0.95%。



2017年有不少大事左右股市走勢，其中美國候任總統特朗普將於1月20日宣誓就職，市場仍在觀望他的經濟政策，尤其是他上任後會否跟中國大打貿易戰。歐洲方面，3月份英國首相文翠珊將正式啟動脫歐程序，4月份歐洲央行將開始縮減QE規模，每月購債目標減少至600億歐羅，都對股市有影響。



舊經濟股今年有睇頭



比富達證券研究部主管林嘉麒表示，由於假期前夕，市場已借內地有可能放鬆銀根而炒作，故預期大市短線有回吐壓力，今天恒指料會先紅盤低開約100至200點，恒指於22000點或以下徘徊。



投資主題方面，林嘉麒認為，美國候任總統特朗普傾向以傳統方法刺激經濟，如增加基建投資，故相信今年舊經濟股份例如基建、能源等股份會有所炒作；至於新經濟股，他認為經過早前下跌後估值變得吸引，可趁機吸納。此外，他指出今年政治因素會較為影響股市氣氛，因為特朗普本月中上台後，市場會密切留意他的言論和做事作風，以及中美雙方的關係。



歐製造業五年半最佳



外圍方面，英國和美國昨日假期休市，德、法、意、西股市表現靠穩。歐羅區昨日出爐12月份製造業採購經理指數（PMI），錄得逾5年半以來最強表現。IHS Markit公布，歐羅區在2016年最後一個月的製造業PMI按月升0.3點，報54.9點，與預期相符，且是2011年4月以來最快的擴張步伐。同日公布PMI的德國、法國、意大利、西班牙和荷蘭等經濟龍頭，上月製造業均呈擴張狀態。



亞洲區的南韓和印度上月製造業則見收縮，南韓12月的PMI已是連續5個月收縮，報49.4點，但跌幅放緩；印度受到本土廢除大鈔引發的現金緊絀打擊，上月製造業按月跌2.7點，至50點以下的49.6點，是去年以來首度收縮。