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﻿比特幣起泡 突破千美元

2017-01-03 列印
  比特幣（Bitcoin）升破千美元關，昨日高位曾升2.97%，高見1027.3美元，最新報1024美元，升2.64%。而且去年全年升幅達1.3倍，超過任何一種貨幣。

　　有投資者認為，現時比特幣存在很大的投機泡沫，更像一隻炒作過度的科技股，而不會成為實用貨幣。比特幣的價格劇烈波動，勢將阻止其發展成穩定的貨幣，令發明比特幣的原意更難實現。

　　不過，有內地傳媒指，比特幣市場近期特別活躍，是因為有一些電腦程式推高比特幣交易量。據業內人士透露，使用這些程式可以在一晚內，將交易量從10萬幣提升到200萬幣。提升交易量可吸引更多投資者參與，不但可推高比特幣價格，交易平台還可賺取更多交易費收入。
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