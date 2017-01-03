﻿港新股市場迷失三年 鍾絳虹：須明星股解困 去年兩成IPO不足額

2016年新股銷情冷淡，有逾20%的新股首次公開發售（IPO）認購不足額。有「新股女王」之稱的中央證券董事總經理鍾絳虹表示，新股市場近3年墮入「迷失」狀態，散戶和機構投資者都失去抽新股的興趣。若今年沒有極具知名度的海外企業來港上市，預計新股市場將繼續「迷失」。



據統計，2016年有84隻新股（包括主板及創業板）作公開發售，但當中的20%，即是有17隻未獲足額認購；尤其集資規模達50億元以上的大型新股，情況更加嚴峻。即使獲足額認購，大部份都只是僅僅達標，錄單位數超購。



接連破底 散戶基金失興趣



鍾絳虹表示，不但是散戶，連基金、大戶等機構投資者都沒有興趣抽新股，皆因股價不爭氣，接連跌穿招股價，「基金都要面子，潛（股價）多幾隻都唔會再敢買（新股），蝕錢好難同個客交代。」她指，現時新股的基本因素再好，基金都不敢貿然入貨，令新股陷入供過於求，導致股價「潛水」，公司估值偏低的惡性循環。



無論股市、樓市，升完會跌，跌完再升過，但鍾絳虹說，新股市場這兩三年來，一直處於谷底。她指，新股以前一向都有周期性，有所謂的機會窗口讓投行有機會銷售新股，但近三年新股卻墮入「迷失」狀態，「本地企業上市無耐就話賣盤，其他新股上市後嘅股價又唔得」，令投資者對新股失去信心。



招攬海外巨企重燃抽股熱



要令新股甦醒，鍾絳虹認為，本港應積極招攬海外名企，例如可口可樂、蘋果公司等來港上市，以「大明星股」重燃市場對抽新股的熱情，帶動新股市場走出谷底。但究竟是否真能成事？她指，這類外資在中國有業務，加上內地暫未開設國際板及戰略板，本港「面向中國資本市場」的地位，對這些企業有一定吸引力，相信業界亦願意在當中出一分力。



她稱，「蘋果唔係無可能，佢多次表明好重視內地市場，若果政府願意牽頭，中央證券都可以幫手，蘋果係我哋美國分公司嘅客戶，我哋可以幫手說服，解釋喺香港上市應點做等。」但鍾絳虹指，暫時未見到有足以重燃新股市場的「大明星股」出現，擔心今年將繼續「新股迷失」。



她又指，近年內地積極「走出去」，收購不少海外企業，本港應積極吸引這批企業來港上市，成為新股市場的新貨源。