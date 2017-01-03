﻿八投資者斥300億入股 恒大地產鋪路「A計劃」

中國恒大（3333）旗下恒大地產獲8名投資者斥資合共300億元（人民幣，下同）入股，佔恒大地產經擴大股權合共約13.16%。若以投資者入股作價推算，恒大地產的估值約2279億元。中國恒大指出，是次引入投資者原因是為恒大地產於A股上市作準備。



中國恒大昨日公佈，其全資附屬公司凱隆置業及恒大地產，與8名投資者訂立投資協議，投資者已同意向恒大地產之資本投入出資合共300億元，以換取恒大地產經擴大股權合共約13.16%。增資完成後，中國恒大於恒大地產的實際股權將由100%攤薄至約86.84%。儘管出現此攤薄，恒大地產仍是中國恒大的非全資附屬公司。以今次入股作價推算，恒大地產估值高達2279億元，遠較母公司香港上市的中國恒大的661億港元市值為高，反映中國恒大的價值明顯被低估。



今次入股的8名投資者分為兩批，出資50億元的投資者有，中信聚恒、廣田投資和華建投資，各佔恒大地產於增資完成後之經擴大股權約2.19%。另外，出資30億元的投資者則有中融投資、山東高速投資、睿燦投資、美投投資和廣東唯美投資，各佔恒大地產於增資完成後之經擴大股權約1.32%。此外，中國恒大指出不排除在不久的將來向恒大地產引進更多投資者。



三年內不得轉讓



凱隆置業及恒大地產也向投資者作出了一些承諾，其中包括於2017年起的未來3個財政年度，淨利潤將分別不少於243億元、308億元、337億元。其次是恒大地產將於履約承諾期間的每一個財政年度，將其淨利潤的至少60%分派給股東。另一方面，投資方亦須承諾，在增資完成起3年期間或緊接建議重組完成前，未經凱隆置業同意將不會轉讓恒大地產股權。