﻿製造業PMI五年高位 歐羅先升後回軟

美國和英國市場在元旦翌日補假休市的關係，國際油價到周二才開市交易，縱觀2016年表現，紐約油價和倫敦油價分別錄得45%和52%的升幅，是7年來表現最佳的一年。美匯指數在今年首個交易日回升，至102.81點，現貨金價昨日交投極其淡靜，一度失守每盎司1150美元水位。歐羅先升後軟見1.046美元；日圓亦跌見117.5兌1美元。



紐約2月期油上周五跌5美仙或0.09%，以每桶53.72美元作結，去年全年累升45.03%。上周五是倫敦2月期油到期日，尾盤升68美仙或1.21%，收報每桶56.82美元，全年計累升52.41%。兩地油價的全年升幅是2009年以來最大。



展望今年油價走勢，路透社的經濟師調查預測，國際油價今年可望穩步邁向每桶60美元水位，但美元強勢、美國增加原油出口，以及部份油組成員可能不遵守減產協定等，都可能成為左右油價升勢的變數。



美匯指數新年首個交易日靠穩，現貨金價則在淡靜交投下回軟，曾跌9.95美元或0.86%，見每盎司1148.20美元；紐約期金因昨日休市沒有交易報價。倫敦現貨金去年扭轉前3年跌勢，全年錄得8.56%升幅；紐約期金亦累升8.05%，上周五以每盎司1151.7作結。



黃金指數基金（ETF）的持金量上周四終止33連跌，增加0.5公噸，至1778.3噸，是5月18日以來新低。美匯昨日見回升0.59%，至102.84點，是抑制金價走勢的主要因素。美匯指數去年見連升4年，全年累升3.63%



歐羅則先升後軟，歐洲中段跌0.52%，見1.0462美元（歐羅兌8.16港元）。歐羅區昨日出爐的12月份製造業採購經理指數（PMI）呈逾5年半以來最強表現。



不過，花旗的分析師托德看好美元升勢有餘未盡，指環顧全球，明年收緊銀根的國家寥寥可數，對其他國家的息差優勢將利好美元，估計相對很快會見美元兌歐羅超越一算。



日圓昨日跌0.46%，見117.5兌1美元（每百日圓兌6.6港元）。日圓去年全年計兌美元仍累升2.71%，主要由於上半年中國經濟增長放緩以及英國脫歐公投的憂慮，令日圓這個避險貨幣期間曾急升16%。展望今年走勢，華爾街經濟師預測日圓今年底兌美元在97至128的水位，意味今年日圓可能再次出現劇烈波動。