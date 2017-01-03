﻿大和削中燃目標價至13.84元

大和發表報告指，中國燃氣（384）液化石油氣業務盈利按年下跌36%，屬一次性影響，展望2017財年下半年，北京控股（392）資產注入及加快住宅連接，可令2017財年純利按年上升2%（上半財年按年下跌3%）。



中國燃氣近日回購5010萬股股份以支持股價。大和重申其「買入」投資評級，目標價由15元降至13.84元。



受累人民幣貶值



由於人民幣兌港元匯率下跌，大和下調中國燃氣2017至2019財年每股盈利預測14%至17%；2016至2019財年零售天然氣銷量複合年均增長率下調2個百分點至15%，整體利潤率下降9%，因低毛利住宅燃氣銷售上升。因潛在資產注入、液化石油氣網絡擴張（由10個省份擴展至13個省份）及加快農村住宅連接所需開支上升，該行上調中國燃氣2017至2018財年銷售、一般及行政開支預測3%至11%。



麥格理發表報告指，嘉華國際（173）以58.7億元投得一幅啟德住宅地，作價低於鄰近兩幅已批出地皮25%，集團預計總投資額達到90億元，現時嘉華在該區擁有兩幅住宅地皮，總樓面面積達110萬平方呎，相信將發揮協同效應。



麥格理：嘉華購地利潤有限



該行相信，嘉華新購入的地皮所帶來的利潤有限，根據目前市場每平方呎1.6萬的平均售價及每平呎7900元的土地成本，相信項目將實現超過20%的毛利率，預期集團首個啟德住宅項目「嘉匯」於明年初推售，並為集團提供良好現金流以抵銷購入新地皮所用的資金。



新地土儲多佔優



報告指出，面對更多中小型及內地發展商的積極參與，本港主要發展商將面臨補充土儲的挑戰，但其穩健的投地策略有助克服不確性，相信部份擁有相當大具質量土儲的發展商如新地（016）擁有競爭優勢，相反土儲不足的發展商或逐步失去市場份額。



麥格理的行業首選為新地、領展（823）、新世界（017）及長實地產（1113）。