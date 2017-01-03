﻿IFC外望——工展會銷售額未能破十億

連辦二十四日的維園工展會昨日完結，部份展商減價促銷，市民有機會執平貨笑呵呵，結果大會錄得總銷售額逾九億元，與去年相若。工展會於○八年公佈銷貨額達一億一千萬元開始，平均每年有約一億元的升幅，增長穩定，直至前年錄得逾九億元後便遇上阻力，三年來均處於九億元上下水位，未能突破十億元這個重要心理關口。



廠商會會長李秀恒對今屆成績感到高興，指過去聖誕假日期間不少市民外遊，且內地旅客未見回升，但不少商戶推出優惠，令人流和銷售額與去年相若。他又分析，受市道因素影響，市民消費變得謹慎，個別商戶生意較去年遜色，但亦有不跌反升，故整體而言不太失色。



不同商戶的生意個別發展，受惠於今年農曆新年較早到來，海味店生意最受刺激，生意增加一成，成為工展會贏家。暖冬是今年另一個環境因素，一個售賣滑雪褸的攤檔生意額則較去年減一成半，但另一檔羽絨店生意則增加百分之六至八，原因是今年貨品種類增加，吸引打算外遊的市民購買。而有雪糕店生意額亦下跌一成。



廠商會未有公佈人流數字，不過有商戶表示，首十日人流較少，最後數日人流則有增加。



麥當勞今起推10元限定優惠



麥當勞剛於去年的平安夜加價後，十元包本來成絕響。事隔一周，麥當勞今天起會推限時十元驚喜優惠，首三天的驚喜，會以今天的十元九件麥樂雞做頭炮，明天會推十元兩個漢堡包，後天則十元兩件脆香雞翼及細汽水一杯。



十元優惠會於每天早上十一時至凌晨四時期間供應，優惠款式天天不同，供應期、地點及數量有限，會售完即止。不過這十元優惠， 不包括山頂、海洋公園、馬場、金鐘海富中心及機場麥當勞等，並會每天透過報紙、電視廣告及facebook公佈即日優惠食品款式。麥當勞在剛過去的平安夜，經已對十三款食物平均加價五毫及一元。



高瞻