﻿恒生星展寄月結單徵費

新年伊始，銀行陸續調整服務收費，恒生（011）及星展香港早於去年第3季已分別通知存戶及信用卡客戶今年起正式收取郵寄結單費用，此外，恒生及滙豐亦有其他服務收費微調，其中恒生將更改樓按貸款計劃收費統一為1500元，故費用有加有減，更改一般樓按計劃收費加50%，但更改涉及存款掛鈎按揭計劃收費則減半。



轉按劃一收費



恒生由1月1日起，調整樓按貸款服務部份收費。過往凡客戶更改按揭貸款計劃，每戶收費為1000元，但今年起收費大加500元，至1500元。不過，該行不再設有更改存款掛鈎按揭計劃（Mortgage-Link按揭計劃）的收費欄目，而將此併入為更改按揭貸款計劃一欄。原本客戶更改一般按揭計劃至Mortgage-Link按揭計劃、更改港幣Mortgage-Link按揭計劃至雙幣Mortgage-Link按計劃或逆轉，每戶收費一律為3000元，換言之，現時有關收費減至1500元。



同時，恒生新增人民幣匯款收費，若客戶匯出人民幣往中國，收費為20元或100元，視乎情況而定；若匯出人民幣往中國以外國家則收取250元費用。



該行又將商業綜合戶口全面理財總值不足5萬元的月費，由原來180元上調至200元，加幅為11%。



另外，滙豐則於2月起調整收費，其中由香港銀行同業結算公司發出報失本票通告的代收費用由306元加至312元。



今年起恒生向存戶收取郵寄結單收費，今年1至6月每戶收取10元，然後每年7月至翌年6月的12個月收取20元。至於星展，亦由今年開始向信用卡客戶每人每年收取50元的郵寄月結單費用。