﻿市場簡訊

—外電引述意大利《太陽報》的消息指，意大利第三大銀行西雅那銀行正考慮的自救方案包括，可能將呆壞帳轉移至新設立的「壞帳銀行」，再尋求其他同業的融資，而後者可以呆壞帳貸款換取股權。



該報道補充，西雅那的重組方案估計在數月內敲定，並會於1月擬出首個草案。此前有報道指，該行打算在今年發債150億歐羅，以修補本身的流動性和增強投資者的信心。







—內地媒體報道，亞投行去年共批出9個項目，發放貸款總額大約17億美元（折合132.6億港元），項目全部集中於亞洲，大多投向「一帶一路」沿線國家，主要涉及能源交通基建。







—星謙發展（640）公佈業績，截至去年9月底止，全年盈利為0.37億元，下跌24.4%，每股盈利5.87仙，下跌26.3%，派末期息每股2.1仙。







—飛魚科技（1022）發盈警，按截至去年首11個月的未經審核綜合管理帳目及目前可得資料的初步評估，預期導致去年中期業績出現淨虧損的因素，將繼續於去年全年業績所反映，預期截至2016年12月31日止年度錄得淨虧損，而於2015年同期則錄得純利。







—陽光100中國（2608）公佈，去年12月實現未經審核合同銷售額約17.61億元人民幣，按年升43.17%；實現合同銷售面積約19.18萬平方米，上升75.64%。至於去年全年合計，實現未經審核合同銷售額約104.17億元人民幣，增長39.04%；實現合同銷售面積約114.19萬平方米，升23.43%。