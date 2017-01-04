﻿杜指曾漲175點 全球紅盤高收迎2017

全球主要股市紅盤高開高收！美股在今年首個交易日紅盤高開，杜指初段曾升逾175點，升至19938點，再度向20000點大關進發。港股昨日亦順利紅盤高收，在滙控（005）和長和（001）帶動下，恒指上升149點。亞洲主要股市普遍高收，其中澳股升超過1%，創1年半新高，歐洲股市亦普遍揚升，且技術上已步入牛市。



美股在2017年首個交易日紅盤高開，杜指初段曾升逾175點，截至今晨四時，杜指報19820點，較上周五升57點；納斯達克指數報5409點，較上周五升26點。滙控（005）美國預託證價格報63.28港元，較香港收市價升0.28港元；中移動（941）美國預託證價格報82.02港元，較香港收市價升0.02港元。



歐洲進入技術性牛市



歐洲股市亦靠穩，英國富時100指數復市，收市升0.49%，報7177點。巴黎股市微升0.35%，法蘭克福股市今年第二個交易日則報跌，收市跌0.12%。泛歐Stoxx Europe 600指數昨日在歐洲早段曾見366點，升0.86%；與去年2月低位相比已回升20.7%，技術上已步入牛市。



恒指昨日低開7點，早段曾挫117點，並見全日低位21883點，惟見低位後有買盤追入，恒指隨即反彈，最多曾漲188點，高見22189點為逾兩周新高，收報22150點，升149點，成交額493億元。港股連漲4個交易日，累升575點。國企指數同樣連升4個交易日，收報9459點，升64點。



早前升勢凌厲的建行（939）昨日回吐1.8%；澳門去年全年博彩收入按年跌3.3%至2232.1億澳門元連續第三年倒退，亦是6年以來最低水平，加上12月份的博彩收入遜預期，拖累昨日濠賭股表現，銀娛（027）跌1.3%，為昨日表現第二差的藍籌股，而金沙中國（1928）和永利澳門（1128）則同跌逾0.2%。



亞洲其他股市方面，日本、紐西蘭和泰國股市昨日假期休市。不計日股的摩根士丹利資本國際（MSCI）亞太指數昨天尾段較上周五升0.47%；指數已連續7個交易日報升，是去年9月以來最長。澳洲S&P/ASX 200指數昨日收市報5733點，升1.19%；韓股升0.9%，為3周以來最多。A股滬指漲1.04%，收報3135點；深證成指則升0.84%，收報10262點。



美製造業續擴張



美國供應管理協會公佈12月份製造業指數四連升，報54.7點，按月升1.5點，是兩年來最快擴張步伐；此前Markit公佈的12月份製造業採購經理指數終值報54.3點，稍勝預期的54.2點。商務部同日出爐的11月份建屋開支更意外攀上10年半新高，按月升0.9%，至1.18萬億美元，是2006年4月以來最高，意味第四季經濟增長會受惠加快。