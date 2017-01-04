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﻿澳新售上海農商行兩成股

2017-01-04 列印
  澳新銀行宣佈，以18.4億澳元（約102億港元），出售所持有的兩成上海農商銀行股份，中國遠洋海運集團與Shanghai Sino-Poland Enterprise Management Development各購入10%上農能行股權。

　　澳新銀行副行政總裁霍傑斯稱，澳新的戰略重點是建立更精簡、更高資本效益以及更平衡發展的銀行，專注於有競爭優勢的領域。

  這宗交易預期提升澳新銀行的APRA普通股權一級資本充足率約40個基點。

  根據交易協議，中國遠洋海運集團和ShanghaiSino-Poland將分別購得澳新銀行所持有上海農商銀行的一成的股權，總交易作價約91.9億元人民幣。
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