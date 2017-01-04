﻿人行推申請書奏效 深圳銀行換匯冷清 在岸價八年半新低

新一年開始，內地居民重新獲得每年5萬美元換匯額。不過，早前人行出招壓換匯瘋潮奏效，內地居民在購匯時須填寫《購匯申請書》，令昨日未有如預期般出現換匯人龍。本報記者昨日走訪深圳實地觀察，發現多間銀行均場面冷清，並無出現換匯人龍，據銀行職員指出，昨日只有零星換匯客戶，反而假期前換匯的客戶較多。



人民幣兌美元在岸價（CNY）昨日再貶值，並創逾8年半新低，人民幣兌美元收報6.9557，較上日收報6.9495，下跌62點子。離岸價（CNH）早段一度跌穿6.98，低見6.9874。截至本港時間傍晚10時，離岸價報6.9688。官方昨日開出中間價報6.9498，較上日6.9370，下跌128點子，為去年12月20日以來、兩周來最大調降幅度。不過，交易員稱，中間價再度貼近6.95而未跌破，足以體現監管維穩態度；而新年客盤購匯力量未如預期強烈，大行亦適度提供美元流動性，短期匯價料以持穩為主。



手機可辦理 毋須到分行



有報道指昨日深圳多間銀行出現長長人龍，稱客戶需要等候逾個半小時。但本報記者昨日分別走訪位於深圳的中國銀行、工商銀行、南洋商業銀行及建設銀行的分行，客戶明顯疏落。中銀深圳分行的大堂經理表示，昨日換匯的客人並不多，目前銀行客戶兌換美元設有上限，每日只可以兌換1萬美元。記者昨日在中銀現場所見人流稀疏，銀行內未見人龍。



建設銀行的深圳支行亦同樣未見人龍。現場的建行職員透露，由於客人通常會使用如手機等電子方式處理銀行各項交易，即使是換匯亦可以在手機辦妥，毋須親身到分行辦理，故現時來分行辦理銀行事務的客戶，確有所減少。



本報記者在南商中國的深圳支行現場所見，分行內客戶同樣疏落。南商職員就指，但昨日換匯的人數並不多，通常是在臨近假期前才會有較多人換匯，預計農曆假前更多。



有市場人士認為，內地居民在購匯時要多填寫一份《個人購匯申請書》，手續確比以前繁瑣，影響換匯的意欲。上海商業銀行財資市場處研究部主管林俊泓表示，昨日在岸人幣市場交投淡靜，在岸人民幣兌換美元的個人購匯並不蜂擁。他認為，主要是受《個人購匯申請書》的審批需時，未能即時換匯所影響。



恒生銀行執行董事馮孝忠表示，在岸人幣市場昨日沒有特別，指現時在岸人民幣兌換美元的數目實際上很「濕碎」，不會反映在人民幣匯價上。即使是新的一年內地居民重新獲5萬美元換匯額度，都不代表內地人要即時一窩蜂兌換，相信內地人會在今年逐步購匯。



不得買樓投資非新政



另外，傳媒廣泛報道外管局要求內地居民今年起購匯不得用作境外買樓或投資，外管局就此澄清指，這並非新政，當局一直以來都有此要求。