﻿半新股「第一滴血」 K W Nelson急插86%

創業板半新股踏入新一年慘遭洗倉。K W Nelson（8411）上市不足一個月，昨日升至高位後突然暴跌，收市大插86%，市值單日蒸發47.8億元。若在早上高追的散戶，每手帳面已輸5.5萬元。另一創業板半新股泰錦控股（8321），昨日亦先升後跌，收報7.4元，跌25.3%。



半新股K W Nelson昨日早段曾升近14%，高見6.32元，但午後突然被洗倉打回原形，收市報0.77元，跌86%，為跌幅最大的港股；單日市值蒸發47.8億元。該公司上月8日以全配售形或上市，配售價0.2元，上市翌日炒高至8.7元，較配售價高出42.5倍。以昨日收市價計，仍較配售價高2.85倍。另一創業板半新股泰錦控股昨日則跌25.3%，收報7.4元，跌幅僅次於K W Nelson。



順興首日升70%



不過，昨日首日掛牌的順興集團（1637）則報捷，大升70%，收報2.04元，每手帳面賺1680元。



市場消息指，內地私營教育集團睿見教育計劃短期內開招，昨日已開始評估在港公開招股反應及需求。



此外，6隻「跨年」新股昨日第二日招股，億仕登（1656）及縱橫遊（8069）承接假期前的氣勢，孖展繼續跑贏，其中億仕登孖展累計超購逾396倍；縱橫遊則超購逾35倍。但九台農商行（6122）、慕容控股（1575）、新世紀醫療（1518）及煜榮（1536）仍未足額。



展望今年，羅兵咸企業客戶主管合夥人黃煒邦預計，本港今年新股集資額有望力保全球三甲，預計有130隻新股上市，共集資2200億元。他估計，全年將有4至5隻「百億新股」，其中最大的為金融科技企業。



另外，外電引述內地第三大搜尋器「搜狗」行政總裁王小川表示，有意今年內在美國上市，發行佔總股本10%股份，預計估值最多達50億美元（約390億港元）。