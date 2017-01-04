﻿擎天反擊《鍾馗》股價彈

擎天軟件昨天再度發通告還擊，力指《鍾馗研究》資料失實，擎天軟件股價昨天上升2.4%，收市報2.51元。
擎天軟件早前遭《鍾馗研究》指出集團帳目造假，剝削股東權益，擎天軟件澄清鍾馗報告失實、惡意中傷，但集團12月29日復牌後亦曾重挫18%。
《鍾馗研究》指出擎天軟件所有附屬公司之工商部門收益及溢利較其他公開文件低，但擎天軟件澄清工商管理報備數據並非公開資料，反質疑第二份鍾馗報告當中的工商管理報備數據的來源及真確性。
香港運動員勁揪！有「神奇小子」之稱的拳手曹星如（Rex），在世界拳擊組織（WBO）最新超蠅量級排名中，升至第一位，成為首位榮升「世界一哥」的香港拳手，意味他有資格挑戰來自日本的「世界拳王」井上尚彌。曹...
2017-01-04
中國近年加強南海島礁建設，首艘航空母艦遼寧號亦組成編隊，展開第一次跨海區訓練並穿越「第一島鏈」，美國傳媒引述國防部消息稱，因應南海戰略變化，美方考慮在南海地區部署陸軍地面重裝備，但目前未有最終定案。另外，遼寧號連續兩日在南海展開艦載機戰術訓練，其間戰機在複雜氣象條件下作升降訓練。 傳媒引述國防部、陸軍高層消息指，中美在南海存有複雜微妙的競合關係，近日中方在南海部署防空飛彈，不僅令雙方關係轉趨緊張，亦促使美方作多方考慮。報道指，美軍陸軍考慮在南海地區部署可發射一百五十五厘米口徑火炮的M777牽引炮或M109自走炮，有關武器不但具備移動性，更可充當作防空系統、擊落地面發...
2017-01-04
韓國總統朴槿惠密友崔順實涉嫌干政案再有新進展，在丹麥落網的崔順實女兒鄭尤拉，出庭應訊否認詐騙指控，辯稱曾遵循其母吩咐簽署文件，法院最終下令羈押鄭尤拉四周，等待決定是否引渡她回韓受查；韓國檢方已展開引渡...
2017-01-04
二手續錄高價成交，港置區域董事朱海傑表示，將軍澳清水灣半島8座高層C室2房戶，實用523方呎，屬屋苑單邊海景樓王，連裝修，獲外區首置客以675萬元購入，呎價12906元，成交額創屋苑2房戶新高，呎價更...
2017-01-04
全球主要股市紅盤高開高收！美股在今年首個交易日紅盤高開，杜指初段曾升逾175點，升至19938點，再度向20000點大關進發。港股昨日亦順利紅盤高收，在滙控（005）和長和（001）帶動下，恒指上升149點。亞洲主要股市普遍高收，其中澳股升超過1%，創1年半新高，歐洲股市亦普遍揚升，且技術上已步入牛市。 美股在2017年首個交易日紅盤高開，杜指初段曾升逾175點，截至今晨四時，杜指報19820點，較上周五升57點；納斯達克指數報5409點，較上周五升26點。滙控（005）美國預託證價格報63.28港元，較香港收市價升0.28港元；中移動（941）美國預託證價格報82...
2017-01-04
熱刺今晚英超主場硬撼榜首車路士，是聖誕新年快車賽期壓軸大戰。主隊近期重上勝軌正逢四連勝外，對上六次主場跟藍獅交手僅嘗一敗，可見球隊近況和對賽往績同樣不輸蝕，今仗有望藉地利結束客軍英超十三場連勝走勢，一於敲主勝。（now621台、LeSports HK App周四凌晨4:00直播） 熱刺最近於英超一口氣連勝侯城、般尼、修咸頓和屈福特，信心和氣勢全面建立，更重要是隊中兩大進攻重心哈利卡尼和迪利阿里全面復勇，後者近三仗聯賽共有五個入球，確保了今仗的取勝本錢。 對賽往績方面，熱刺近六次主場迎戰車路士得一勝四和一負，再配合他們本季聯賽主場七勝兩和的不敗佳績，更證今仗有全取三...
2017-01-04
作為時尚達人，點可以無一兩副太陽眼鏡看門口？不少品牌新季都推出了創意之作，部份更得到港韓星級用家加持，不知又是否閣下那杯茶呢？文：Travis 韓星力谷 不少韓國明星都愛撐本土出品，像韓國墨鏡品牌Ge...
2017-01-04
陪伴香港人成長的《老夫子》漫畫作者王家禧（筆名：王澤），於美國時間元旦凌晨因器官衰竭離世，享年93歲。《老夫子》漫畫由1965年拍成首部黑白電影後，到2011年最後一部《老夫子之水虎任務》，橫跨影壇4...
2017-01-04
經典漫畫《老夫子》作家王家禧離世，終年九十三歲，勾起不少人的集體回憶，也不無惋惜。本地漫畫文化曾經盛極一時，近年疲不能興，大家是時候反思，如何振興本地漫畫，為這項創意工業開拓新路向。 《老夫子》陪伴不少人成長，與《財叔》和《十三點》等一樣，是本地元祖級的漫畫作品。其後黃玉郎、馬榮成開創功夫漫畫，大受歡迎，更拍成電影，本地漫畫文化攀上高峰，紅遍中港台，在日本等東南亞國家也有不少粉絲。近年麥兜亦一炮而紅，漫畫銷量奇高，拍過電影，推出不少公仔產品，但自此之後，本地漫畫業發展乏力，承傳遇到困難。 反觀日本這個漫畫強國，題材推陳出新，由專業團隊構思人物故事，發展成漫畫、動漫、電影、玩...
2017-01-04
上期推介「正藍旗」，其中一個主因是韋達近年騎功明顯退化，跑放頭馬還可以，若要靠後追，最多只能發揮出馬匹的七八成水準。因此，後上型馬若配韋達都可連番有好演出，評分必定未盡。 第八場三班一六五○米。「金獅...
2017-01-04