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﻿擎天反擊《鍾馗》股價彈

2017-01-04 列印
  內地沽空機構《鍾馗研究》發出第二份報告，指出擎天軟件（1297）集團附屬公司之工商部門收益、集團電子政務及碳管理業務收益、軟件採購成本等數據造假，直斥集團以更大的謊言來掩蓋謊言。

  擎天軟件昨天再度發通告還擊，力指《鍾馗研究》資料失實，擎天軟件股價昨天上升2.4%，收市報2.51元。

　　擎天軟件早前遭《鍾馗研究》指出集團帳目造假，剝削股東權益，擎天軟件澄清鍾馗報告失實、惡意中傷，但集團12月29日復牌後亦曾重挫18%。

　　《鍾馗研究》指出擎天軟件所有附屬公司之工商部門收益及溢利較其他公開文件低，但擎天軟件澄清工商管理報備數據並非公開資料，反質疑第二份鍾馗報告當中的工商管理報備數據的來源及真確性。
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