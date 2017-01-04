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﻿北控水務售附屬套16億

2017-01-04 列印
  北控水務（371）以總代價14.95億元（人民幣，下同），相當於約16.71億港元，悉售北控（大連）投資60%權益。北控水務分別向運遠和安威分別出售北控（大連）31%、29%的股本權益。

  北控水務估計，是次出售北控（大連）股權獲得收益780萬元。

        北控（大連）投資主要業務為於遼寧省從事輸水管線及配水廠BT業務、污水處理廠TOT業務、保障房BT業務、水環境開發業務等。北控水務昨日收報5.06元，跌近2%。
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