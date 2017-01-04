﻿憧憬減產生效 英美期油18月高

紐約和倫敦期油價在今年首個交易日分別升上每桶55美元和58美元，隔日漲超過2%，雙雙創18個月新高，反映投資者憧憬油組與非油組產油國達成的減產協議在本月1日正式生效後，將有效紓緩全球供應過量的困境。美匯造好，利淡金價跌至每盎司1146美元。日圓跌至118兌1美元的兩周低位，英鎊先升後軟見1.22美元。



美英石油市場昨日元旦假後復市。紐約2月期油價格曾高見每桶55.24美元，較上周五升2.83%；倫敦3月期油價曾見每桶58.37美元，升1.55美元或2.73%，兩者均為2015年7月以來新高。



石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯等非油組產油國早前達成的每日減產約180萬桶協議，本月1日正式生效。荷蘭銀行的高級能源經濟師克里夫認為，雙方產油國啟動減產，令市場憧憬全球過量石油供應將會減少。



有跡象顯示，部份油組成員國已開始減產。科威特《新聞報》（Al Anba）引述「科威特石油公司」行政總裁賈法爾報道，該國已著手每日減產13萬桶，以配合油組的減產承諾，令科國整體每日原油產量降至約275萬桶。此外，安曼據報亦已準備減產。



GF Financial Markets商品期貨交易商威廉斯表示，安曼和科威特準備減產的消息，大大利好油價向上，令油市昨日得到支持。



金價方面，受美元兌日圓等主要貨幣上升拖累，金價周二續挫。倫敦現貨金價昨天跌5.99美元或0.52%，見每盎司1146.16美元，為連續第3個交易日報跌。紐約2月期金價曾見每盎司1146.5美元，較上周五跌5.2美元或0.45%。反映美元兌6種主要貨幣比價的美匯指數周二靠穩，曾隔日升1.01%，至103.82點。



日圓曾走軟0.89%，見118.6兌1美元（每百日圓兌6.53港元），創兩周新低。《日本經濟新聞》報道，日本央行本月較後的政策會議上，將決定延長扶助日本銀行業增加信貸的計劃。



英鎊昨日亦先升後軟，曾跌0.24%，見1.2202美元（英鎊兌9.51港元）。英國12月的Markit製造業採購理指數報56.1，好過市場預期的53.3點。