﻿IFC外望——阿里每日交稅一億元

唔係講笑，每個工作日交稅一億，邊個咁巴閉，咪就係阿里巴巴囉，該集團同螞蟻金服去年合計納稅238億元（人民幣，下同），平均每個工作日納稅近1億元，帶動該平台納稅最少2000億元，創造超過3000萬個就業機會。



阿里巴巴集團首席執行官張勇真係好有大志，佢就話，就算未來全球經濟形勢有幾咁千變萬化，會出現幾多波折同困難都好，喺呢個時候更加要堅持理想咁話，仲要承擔責任，創造出新嘅發展道路。



張勇又講到，任何企業同埋企業家，都唔好指望每次都有順水順舟嘅營商環境，而且一定時刻仲要具備逆水行舟嘅能力。捉住機遇去做創新，咁就可能用全新形態去創造未來，而漠視機遇一味只係識得抱怨，咁就無可避免被邊緣甚至淘汰。仲話經濟沒有實體和虛擬之分，但係就一定有新舊之別，新實體經濟崛起得好快同產生巨大社會效益。



截至舊年年底為止，阿里巴巴累計投資傳統產業已經超過1000億元，其中大型投資項目仲超過20個，如投資蘇寧、銀泰、圓通、日日順等。而螞蟻金服已經向全球6億消費者使用者提供普惠金融服務。



依家BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）都係以做中國市場為主，幾時可以衝出世界，同國際科技公司一較高下，韋琪都要拭目以待啦。



巨星隕落 英唱片大賣



英國舊年唱片銷售按年大增53%，賣咗超過320萬張，創25年新高，而且係第一年膠唱片銷量高過數碼下載，理由只有一個：就係樂壇死得人多，特別係紅咗幾代嘅大衞寶兒（David Bowie）。



英國資深樂迷舊年感受至深嘅，係痛失幾位樂壇巨星，包括啱啱喺聖誕節離開嘅佐治米高（George Michael）、3月去天堂繼續搖滾嘅傳奇樂手大衞寶兒，仲有公認係「第5個披頭四」嘅佐治馬田爵士年頭逝世，佢喺1962年簽咗當年喺利物浦小有名氣嘅披頭四樂隊，掀起後來席捲全球嘅熱潮。



當然，英美樂迷一樣悲痛嘅係流行樂壇王子Prince猝死，佢同米高積遜同麥當娜係80年代流行樂壇嘅代表人物。



據講，大衞寶兒最後一張唱片《Blackstar》已經入圍英國舊年最暢銷大碟獎Mercury嘅名單，同埋佢名下其他4張大碟，都打入最暢銷30大碟榜。



近年膠唱片銷售有翻生趨勢，搞到Tesco等嘅超市同HMV等都擴充番賣唱碟嘅貨場呀！



高瞻