﻿市場簡訊

—華置（127）公佈，去年出售若干上市證券投資及財資產品，帶來已變現收益約1.06億元，並將在截至去年12月底止年度的綜合全面收益報表中確認。另一方面，集團指，去年5月購入盛京銀行（2066）的5.77億股股份；然而，按盛京銀行於去年底之收市價作初步評估，其公平值變動帶來的未變現虧損預計約為23.66億元，並將於12月底止年度內錄為其他全面支出。集團強調，公平值變動乃非現金項目，對現金流並無構成影響。







—國際家居（1373）公佈，於1月3日，主席兼執行董事劉柏輝於場內以平均每股1.65元，購入20萬股股份。完成後，其擁有765萬股，及可認購102.5萬股股份之購股權。由於劉柏輝持有Hiluleka Limited之控制性權益（即50%），故被視作持有Hiluleka Limited實益持有之3.24億股股份的權益。







—麥達斯控股（1021）公佈，其聯營公司南京中車獲得兩單總價值約17.7億元人民幣的地鐵列車供應合同。首單供應合同價值約10.5億元人民幣，並將於2018年1月至2019年11月交付；第二單供應合同總價值約7.2億元人民幣，將於2018年5月至2019年8月交付。







—康師傅（322）旗下全資子公司「台灣康師傅」已於今年1月1日解散。康師傅聲明稱，台灣康師傅經營範圍僅限台灣地區，主營業務是方便麵生產設備的租賃和進口，不涉及任何食品生產經營。康師傅表示，其主業生產經營一切正常，無任何不利影響。







—迅捷環球（540）昨日停牌，並指出控股股東可能出售該公司股份。該公司停牌前收報1.21元。







—豐盛控股（607）旗下南京天韻，向主席及控股股東季昌群及其親屬，出售位於南京雨花台土地物業，總代價為7809萬元。該物業發展為豪華及低密度房屋，於2016年12月30日，帳面總值為4964.5萬元人民幣。集團預期出售該等物業可錄得約2844.6萬元人民幣（約3177.2萬港元）收益，銷售所得款項將用作營運資金。







—重慶銀行（1963）公佈，獲批籌建金融租賃公司，籌建工作應於批覆日期起計6個月內完成。註冊資本擬定為30億元人民幣，經營期限為永久存續。銀行將出資15.3億元人民幣，持股51%。







—樓東俊安資源（988）宣佈，向執行董事蔡穗新及柳宇以10億元作價收購30項物業的交易告吹。該公司由於有關買賣協議之若干條件並未於最後完成日期或之前獲達成或豁免，而買方與賣方並無協定延長最後完成日期，買賣協議已於去年12月31日失效。







—中滔環保（1363）宣佈，向國家開發銀行旗下國開金泰資本配股籌7.32億元的協議，已經告吹，因若干先決條件未獲達成或豁免。該公司指，有足夠現金以支持將來的資本性支出及營運開支。因此協議失效不會對其財務狀況或業務營運造成任何不利影響。該公司同時宣佈，於去年12月30日，獲得工商銀行（1398）批出約6.67億元人民幣貸款及獲得建設銀行（939）授予2.3億元人民幣貸款。公司又指，該新增銀行融資可支持其資本性支出及將用於日常營運支出。







—中國鐵路總公司指，今年將堅持深化供給側結構性改革步伐，發揮市場在資源配置中的作用，以創新的經營體制，進一步落實經營權責，致力提高鐵路資本經營效益。將規範與落實鐵路兩級主體企業權責，進一步優化權責劃分，充份發揮兩級機構的優勢和主體的作用。