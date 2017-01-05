﻿恒指四連升後斷纜 美股再上試二萬關

美國股市繼續造好，杜指繼續於20000點關前徘徊。昨日經濟數據疏落，投資者等待凌晨三時聯儲局公佈的上月議息記錄。聯儲局於去年12月加息0.25厘，市場關注當局下一次加息的時間，據利率期貨市場顯示，市場押注儲局會到今年6月才會加息。



聯儲局去年12月13日至14日的議息會議後，一如預期加息0.25厘，但暗示今年加息的次數，會比分析師預期的更多。在有關記錄公佈前，美股窄幅上落，杜瓊斯工業平均指數早段曾升64點，報19946點，至今晨四時報19944點，升62點；納斯達克指數報5478點，升49點。滙控（005）美國預託證價格報64.01港元，較香港收市價升0.56港元；中移動（941）美國預託證價格報82.96港元，較香港收市價升0.71港元。



歐股乏方向



歐洲股市方面，德國和法國股市無升跌，英國股市亦只微升0.17%。



歐美股市缺乏方向，港股昨日觀望氣氛亦濃厚。恒指四連升之後，升勢終於斷纜。恒指高開50點之後窄幅上落，收市報22134點，跌15點。國企指數收報9440點，下滑18點。大市交投淡靜，成交金額只有525億元。即月期指收報22099點，跌26點，低水35點。內地股市有支持，上證綜指升0.73%，深證成指升1.2%。



晉裕集團投資策略師黃耀宗指出，臨近農曆新年，再加上特朗普將於本月20日就任美國總統，均是不明朗因素，影響投資者入市意欲。他預料，恒指短期內將續於21800點至22600點的區間上落。



基建股當炒



市場憧憬內地加快基建建設，帶動鐵路股普遍向好，當中中鐵建（1186）及中國中鐵（390）齊升逾2%。機械設備股亦受追捧，中國重汽（3808）升5.3%，中國龍工（3339）更漲7.6%，而濰柴動力（2338）亦升3.5%。瑞信唱好相關股份，首次給予中國重汽「跑贏大市」的投資評級，並把濰柴動力上調至「跑贏大市」。



另一方面，獲大摩唱好的舜宇光學（2382）昨大漲7.49%，連帶部份手機設備股如瑞聲（2018）及富智康（2038）亦造好。市傳內地銀行不兌付AXA保單的償付支票，保險股昨個別發展，其中友邦（1299）跌0.46%，報43.55元。



渣打香港投資策略主管梁振輝表示，預料恒指今年將在22000點至24000點區間上落，如恒指跌穿22000點，港股估值相對吸引，看好中港銀行股、科技及健康護理等行業。他預期今年美日兩大股市將跑贏其他市場，而美國細價股及科技股值得留意。