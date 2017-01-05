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﻿歐綜合PMI五年半最高

2017-01-05 列印
　　歐羅區新出爐的12月份綜合採購經理指數（PMI）攀上54.4點，是5年半以來最強，同日公布的12月通脹亦在油價回升刺激下按年升1.1%，是2013年以來最高。

　　IHS Markit公布，歐羅區整體12月份綜合PMI終值按月升3.3點，至54.4點，是2011年5月以來最高，勝過分析師預期的53.9點和11月份的53.9點。

  綜合指數是結合製造業和服務業的PMI指數，反映歐羅匯價疲軟，有利帶動對該區商品和勞務的需求。

　　同日出爐的歐羅區服務業PMI報53.7點，也較11月份的51.1與分析師預測的53.1點為高。該區的德、法、意、西四大經濟龍頭上月的綜合PMI和服務業PMI均處於擴張狀態，且除意國外，表現均勝過11月份。
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