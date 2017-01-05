﻿內地或強制國企結匯 炒家斬倉 人幣勁彈 離岸價升穿6.89

離岸人民幣拆息不停飆升，昨天翌日隔夜拆息以掉期計最高升至34厘，市場又傳內地有預備方案隨時強制國企結匯，炒家見勢色不對，紛紛斬倉止蝕離場，令偏弱的人民幣離岸價急速反彈，更一度彈升逾700點子，升穿6.89水平。不過，市場人士認為，人民幣弱勢基調沒變，故維持今年跌穿七算的預測。



人民幣離岸價昨顯著上揚，開市報6.9589兌1美元，昨日早上九時許後，逐步攀升，連穿多個關口，傍晚後於外圍升幅進一步擴大，大升633點子，至6.8957後，於晚上10時報6.8887，出現近年罕見高於在岸價451點子的倒掛現象，其後升勢持續，曾高見6.8829，急升761點子，升幅逾1%百分之一，為近1年最大升幅。人幣在岸價下午4時半收報6.9485，升72點；其後升幅亦擴大，晚上10時升上6.9338。中間價則報6.9526，下跌28點子。



拆息飆高 沽空成本增



上商財資業務處研究部主管林俊泓表示，離岸人幣（CNH）匯價急升，主要因為CNH拆息太高，令炒家沽空人幣的成本大增，加上CNH升穿6.93及6.9等關鍵位，炒家遂大舉斬倉止蝕離場。他相信炒家離場後不會又一窩蜂回來，因炒賣日圓和韓圜的成本遠低於人幣。



據財資市場公會的資料顯示，隔夜息定盤價報16.9厘，一周至一個月拆息定盤價報逾12厘至逾15厘不等。至於翌日隔夜拆息更曾飆升至26厘，較上日再升6厘；以掉期計算，翌日隔夜拆息最高見34厘，尾段仍高達30厘。



星展香港財資市場部執行董事王良享認為，市傳內地或強制國企結匯是刺激CNH轉強的主因，亦見炒家斬倉止蝕，故拆息有望回軟。他指，若內地落實上述措施，相信人幣跌幅不會如預期般大，但在美元強勢及內地走資下，人幣實難大幅反彈，估計每美元兌人民幣將在6.8至7.2之間上落。永隆銀行司庫蕭啟洪指，人幣基本面沒變，故貶值勢頭仍在，料仍有機會穿七。



另外，在去年12月5日推出的深港通，昨天剛好「滿月」。不過，深港通自呱呱落地以來，市場反應甚為冷淡，昨天南下資金淨買入金額只有2.26億元（人民幣、下同），是通車以來的新低。過去1個月通過深港通南下的北水，累積淨買入金額也只有約72億元。雖然如此，證券界人士認為，深港通還在發展初步階段，仍未能斷定是否不受投資者歡迎。



深港通「滿月」 反應淡靜



市場等待多時的深港通，最終給人雷聲大、雨點小的感覺。在通車首日，南下資金錄得8.8億元的淨買入金額，但已是深港通推出至今「北水」南下最活躍的一天。



至於「南水」北上的投資，同樣乏善可陳，至今累積的淨買入金額也只有163.5億元，昨天則錄得5.83億元。以上月來說，「南水」投資者買賣最活躍的A股，依次序分別為格力電器、美的集團、 五糧液、 洋河股份以及海康威視。



相比之下，滬港通較受投資者歡迎。過去3個交易日，滬港通「北水」南下的淨買入金額已超過72.7億元，較深港通1個月的淨買入金額還要多。單是在去年12月30日，滬港通北水已斥資60.7億元掃貨。