﻿告淘寶冒牌表店 阿里打假索140萬

阿里巴巴為公開打擊假貨的決心，開始控訴售賣假貨網店。



阿里近日起訴淘寶網上一家曾出售假冒手錶的網店，並以「違背平台不得售假約定、侵犯平台商譽」為由，把該網站起訴至深圳市龍崗區法院，並索賠140萬元人民幣，是中國首宗電商平台起訴售假店的案件。



阿里巴巴首席平台治理官鄭俊芳指，該案件是由阿里巴巴資料庫所發現，已交由警方對該案立案處理，集團不僅要將不法份子繩之於法，還要在法律框架內，利用民事手段繼續追索，讓售賣假貨的商家在出獄後都不會重複犯案。



案件指出，一名劉氏男子在深圳開設一家淘寶店，並實際控制另一家淘寶店，專門售賣施華洛世奇手錶等名牌手錶。



其後該網店銷售成績理想，吸引阿里巴巴注意，通過大數據調查，發現該網店所銷售的施華洛奇手錶存在假貨嫌疑，隨即啟動「神秘抽檢」，邀請神秘買家購買手錶後交給「施華洛世奇Swarovski」品牌方鑒定，證實存在做工粗糙、包裝不符及顏色異樣等問題，確認該網店出售的是假貨。



列起訴清單 追討續來



於去年8月10日，阿里巴巴聯合品牌權利人，配合內地警方展開行動，查處劉氏位於深圳的經營及居住場所，內地警方查扣125隻假冒施華洛世奇手錶及2個假冒施華洛世奇公章等，涉案價值近200萬元人民幣，其後警方立案處理。



據悉，阿里集團目前已準備好一份起訴清單，計劃以違背合同約定、侵犯商譽為由，對其他售假店主展開持續索償。