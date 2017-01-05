﻿億仕登細粒獲熱捧 孖展超購1328倍

新股氣氛升溫，「超迷你新股」億仕登（1656）累計孖展超購逾1328倍，大幅跑贏其餘5隻同期開招的新股，市場估計最終公開發售或超購近2000倍。另外，市傳中石化（386）已籌組上市團隊，明年分拆零售業務來港上市，集資額或高達940億元，成為近8年集資規模最大新股。



承接去年「蚊型新股」熱潮，集資僅5000萬元的電動機供應商億仕登，一直獲散戶追捧。該股昨日孖展截止，7間證券行共為其借出近66.49億元孖展額，相當於公開發售超購逾1328倍。至於港人熟識的縱橫遊（8069），6間證券行共為其借出近45.75億元孖展額，相當於公開發售超購逾570倍。縱橫遊同於今日截止公開發售。



不過，集資規模稍為大的新股，則同股不同命，普遍不獲散戶垂青。同於今日截飛的慕容控股（1575）、九台農商行（6122）及煜榮（1536），孖展銷情一般，慕僅輕微超購0.5倍，其餘兩隻則不足額。至於招股期長達8日的新世紀醫療（1518），昨日開招第三日，孖展累計接獲近200萬元，佔公開發售集資額1億僅2%。



中石化明年分拆零售業務



另外，外電引述消息指，中石化已委任6間銀行擔任財務顧問，包括中金（3908）、招商證券、中信證券（6030）、花旗、高盛和摩根士丹利，協助分拆零售業務於香港上市，預計明年成事，集資額更高達120億美元（約936億港元），較早市傳的100億美元再高出20%。但消息指，中石化零售業務的集資額仍有待屆時的市場情況而定。



另外，廣州農村商業銀行及內地製藥廠藥明生物技術昨日上載初步招股文件，擬於主板上市。