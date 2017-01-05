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﻿打工仔積金去年人均賺三千

2017-01-05 列印
  港股去年全年升幅不足1%，強積金回報亦僅升逾1%，惟全年錄正回報，表現已較2015年的「見紅」為佳，每個打工仔強積金成員戶口去年平均累計賺近3000元。受惠於去年美股屢創新高，美洲基金及美股基金成大贏家，表現最差則為南韓股票基金。

  理柏昨公佈的數據顯示，去年強積金435隻成份基金合計平均僅升1.25%，2015年則跌3.1%，而2016年12月份單月則跌0.67%，去年第4季則跌2.98%。若不計新供款，僅以截至去年9月底止所有強積金計劃的總淨資產值約6554.85億元，及參與強積金計劃的僱員及自僱人士約278萬人計算，平均每人去年12月份於強積金約蝕1579.77元，2016年全年累計每人約賺2947.32元。
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