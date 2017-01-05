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﻿碧桂園「地震」　四執董請辭

2017-01-05 列印
  碧桂園（2007）高層「地震」，昨公佈多項人事變動，首席財務官吳建斌計劃投放更多時間於個人興趣，包括攝影及寫作，因而辭任執行董事、財務委員會主席、執行委員會成員、公司首席財務官及授權代表，自2017年4月1日起生效。碧桂園同時宣佈，自2017年4月1日起，委任伍碧君為公司財務委員會主席及首席財務官。伍碧君此前為碧桂園副總裁、財務資金中心總經理，主要負責財務及資本管理。有關公佈又指，蘇汝波及區學銘均因退休而提出辭任執行董事；黃曉因個人業務承擔而提出辭任獨立非執行董事、公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。碧桂園昨日收報4.21元，跌2.3%。
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