﻿通脹三年高位 歐羅先軟後升

國際油價周三反覆回升，紐約2月期油價曾升1.2%，至每桶52.96美元，市場預期周四出爐的上周庫存減少，利好油價走勢。美匯指數先升後軟，回到102點水位，料現貨金價昨日靠穩，攀見每盎司1168美元的近3周新高。歐羅先軟後升見1.046美元；日圓則在美市時段到升見117兌1美元水位。



紐約2月期油昨日曾跌升63美仙或1.2%，見每桶52.96美元，該油價周二尾盤跌2.59%。倫敦3月期油價曾升69美仙或1.24%，見每桶56.16美元。兩地油價到美市早段一度蒸發升幅。



市場預測，美國能源情報署周四出爐的上周原油庫存減少225萬桶。不過，獲豁免參加油組減產的利比亞，則在兩年長的內戰後，增加其最大油田的油產，消息抵銷近期油價的部份升勢。



美國能源情報署的數據顯示，美國的原油庫存達4.86億桶，是逾30年最高的季節水平，若上周庫存減少，會是3周以來首見。



中國農曆新年逼近，預期對黃金需求增加，帶動金價持續靠穩，紐約2月期金昨日曾升6.6美元或0.57%，見每盎司1168.6美元；倫敦現貨金價亦升9.42美元或0.81%，見每盎司1168.21美元。



金價見過去7個交易日以來，第6個交易日報升，且靠近3周高位，得力於昨日美匯回軟，且市場憧憬臨近本月尾中國農曆新年，對黃金的需求將增加。黃金指數基金（ETF）的持金量周二減少3.9公噸，至1772.5噸，是5月18日以來新低。



日圓曾跌0.37%



美匯則先升後軟，早段稱攀上103.44點的14年高位，連升3日，但後勁不繼，到歐洲中段回軟0.53%，見102.66點。市場觀望周三稍後出爐的上月聯儲局議息會議記錄，以揣摩美國明年加息步伐。



歐羅先軟後升，到歐洲中段倒升0.66%，見1.0474美元（歐羅兌8.16港元）。鑒於到周四和周五都有大手的歐羅兌美元期權倉位到期，料歐羅繼續在1.04至1.05美元之間的水位徘徊。歐羅區新出爐的12月份綜合採購經理指數（PMI）攀上54.4點，是5年半以來最強，同日公佈的12月通脹亦在油價回升刺激下按年升1.1%，是2013年以來最高。



日圓曾跌0.37%，至118.19兌1美元（每百日圓兌6.56港元），到美市初段倒升0.42%，見117.1兌1美元（每百日圓兌6.62港元）。日股在2017年首個交易日紅盤高開，創13個月高位，日經升479點或2.51%，收報19594點。