﻿IFC外望——樂視新車發佈會「甩轆」

一直被財困纏身嘅樂視，最近出親都係負面消息，又話就快無英超播，又話要裁員，不過今次終於有番單利好消息。投資高達350億元人民幣汽車業有新進展，旗下嘅電動車生產商Faraday Future（樂視FF）喺拉斯維加斯年度消費電子展中，正式發佈首款電動車，仲命名「FF91」。創辦人賈躍亭當然有出席發佈會，仲用英文演說介紹架新車，不過喺表演自動駕駛嘅環節時，就出現咗尷尬場面，佢示範觸碰FF91車門，打算將門打開，但車門竟然無反應。



呢架電動車係樂視FF首台量產型智能汽車，並以「重構百年汽車產業」作為發佈會嘅主題。到底樂視FF同內地嘅LeSEE樂視超級汽車會有啲咩分別？根據今次發佈會提供嘅資料，呢部樂視FF91配備自動駕駛功能，電池能量及續航能力係電動車之中最厲害，而且起步時速由0到96公里嘅加速時間為2.39秒。



早喺上年年尾，賈躍亭已經預告今次發佈會有新車發佈，仲話樂視因為「造車計劃」而用咗一大筆錢，更唔多唔少因為咁，造成該公司近日面臨財困，但樂視追逐造車嘅夢，睇嚟無放棄過。到底呢部新車可唔可以消除外界對樂視財務穩健性嘅疑慮，暫時不得而知。至於樂視FF91賣幾錢，發佈會現場就未有透露，但FF官網已經可以預訂呢架新車，美國同加拿大地區訂金為5000美元，約3.88萬港元，而內地落訂就要成5萬元人民幣。



聯想VR頭盔3000元有交易



聯想（992）又有新搞作？無錯！聯想喺CES展（國際消費電子展）發佈首款VR（虛擬現實）頭盔。呢款頭盔係同微軟聯手打造，係基於Windows Holographic技術嘅產品，支援Windows商店中所有應用程式。以為呢啲高科技玩意實好貴啦，咁就大錯特錯喇。佢嘅價格訂得唔算高，售價介乎300至400美金，即大約3000港元就有交易，預計今年尾會正式推出市場。



呢個頭盔有兩大特點，第一係輕！僅重350克，而同類產品Oculus Rift重470g、HTC Vive重555g。第二是解析度高！頭盔擁有兩塊1440x1440嘅OLED屏幕，解析度均高於Rift和Vive。



設計方面，聯想嘅VR頭盔佩戴起上來都非常舒適，借鑑了許多PlayStation VR嘅靈感。鏡頭組件係掛喺用戶眼睛正前方，毋須皮帶固定，而且聯想VR頭盔嘅拆卸同安裝過程非常簡單，用戶可以輕鬆將佢拆下短暫休息。



高瞻