﻿市場簡訊

—港交所（388）將推出人民幣貨幣期權，預計美元兌離岸人民幣期權合約於今年首季開始交易，首半年將豁免合約交易費。新期權合約金額為10萬美元，可大手交易，合約期可長達16個月，最後結算日一般為合約月份的第三個星期三；每張合約交易費為8元人民幣，但首6個月將獲豁免；每張合約行使費用為8元人民幣。







—兗州煤業（1171）表示，鑑於中國資本市場環境及公司經營變化較大，且該公司尚未將非公開發行A股文件上報中國證監會核准，為維護廣大投資者的利益，公司綜合考慮融資環境、生產經營需要、未來戰略發展等諸多因素，決定終止今次非公開發行A股股票事宜，並在一個月內不會籌劃同一事項。







—洛陽玻璃（1108）公佈，全資附屬蚌埠中建材信息顯示材料於去年30日，收到的產業撥付合共1700萬元人民幣補助資金。







—綠城中國（3900）公佈，去年12月銷售3279套，銷售面積約45萬方米；銷售金額約95億元人民幣，下跌30.66%。至於去年全年，綠城集團累計取得合同銷售面積約483萬方米，合同銷售金額按年增33.24%，至約958億元人民幣，其中歸屬於綠城中國權益金額約511億元人民幣。







—博華太平洋（1076）公佈，塞班島Garapan市內酒店博華太平洋度假村建設工程進展順利，2000多工人24小時日夜趕工爭取盡快落成；及博華太平洋度假村之賭場將於2017年第一季度試業。







—靄華押業（1319）公佈，昨日透過配售代理日發證券發行5000萬元七年期債券。其中約3980萬元用作貸款組合；及約1000萬元將用作一般營運資金及一般企業用途。







—中國數字視頻（8280）公佈，控股股東Wing Success、副主席郭朗華及首席執行官劉保東已於2017年1月4日訂立贈與契據。Wing Success將公司約1592.1萬股及1411.87萬股（獎勵股份）分別無償轉讓予郭及劉兩人。







—合和公路（737）宣佈派發中期股息每股人民幣0.086元（相當於約0.095港元）。







—Coach（6388）委任Kevin G. Wills為財務總監，將由2017年3月或之前正式生效。Wills自2014年3月擔任全球企業諮詢公司AlixPartners董事總經理兼財務總監，負責所有財務管理、資本重組及併購事宜。Coach行政總裁Victor Luis表示，Wills將參與持續推進品牌轉化計劃的過程。







—新加坡銀行預料，聯儲局收緊貨幣政策的步伐，在2018年年底前加息七次，每次加0.25厘。該行又認為，雖然人民幣有下跌空間，但下跌幅度將會放緩。







—滙豐私人銀行投資策略亞洲區主管范卓雲則預期，在人民幣貶值趨勢下，中國投資者對海外配置需求增加，配合深港通資金流入香港股市及樓市，對香港市場有利。范卓雲預計，內地資金南下有利本港藍籌，2017年恒指及國企指數有相當理想的升幅。恒指有望在年底升至25000點，國企指數會升至11000點。







—渣打銀行表示，預料恒指將會在22000至24000點上落，若恒指跌穿22000點以下，估值仍然相對吸引。該行認為，由於內地未有明顯的貶值底線，預期人幣跌破七機會甚大，最多或跌至7.07水平。







—中國能源建設（3996）公佈，投資建設的安徽太和肖口光伏電站一期、二期47.5兆瓦工程，以及廣東韶關南雄工業園20兆瓦光伏電站全部併網發電。