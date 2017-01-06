﻿隔夜息曾飆至110厘 人行夾炒家 人幣急彈

為趕絕沽空人幣炒家，人行疑似再使出撒手鐧──夾息，加上本港離岸人民幣（CNH）資金池變小，在雙重因素下，離岸人幣隔夜拆息昨狂飆至110厘，創歷來新高，夾爆近數月累積的沽空人幣炒盤，刺激人幣離岸價連續第2日急速反彈，曾升穿6.80水平，高見6.7853兌1美元，兩日最多曾累升1737點子，升幅達2.5%。



踏入今年，市場皆料人幣快跌穿7算之際，近兩日CNH匯價及拆息表現猶如過山車，CNH隔夜拆息早段報38至40厘，下午更飆升至約110厘，其後尾段回落至50至60厘。



中銀陳少平：驚心動魄



中銀香港（2388）投資管理總經理陳少平對CNH的匯價及拆息表現以「驚心動魄」及「小型黑天鵝」來形容，又指110厘拆息曾有承過，但為數不多，而拆息之高乃反映市場銀根缺乏，因有部份離岸人幣用作投資內地債券及貸款，至今尚未回籠，市場遂經期貨市場搶錢，繼而扯高隔夜拆息。



鑑於拆息過高，令沽空人幣成本太貴，投機盤及交易盤均要斬倉，帶動人幣急升，相信今次炒家都會損手。但他表示，昨未見人行有干預動作。



不過，多於一位交易員則指出，昨日有疑似人行的夾息行動出現。在炒家難抵拆息過高而斬倉止蝕離場下，人幣離岸價急升，承接前日高升930點子後，昨最多再升807點子，高報6.7853，其後升幅收窄，截至晚上約10時報6.8183，升477點子。在岸價（CNY）亦繼續轉強，昨中間價升219點子，報6.9307；日盤收報6.8817，勁升668點子。



馮孝忠：炒家「輸到暈」



由於本港重現人幣錢荒，金管局提供的3項人幣流動資金安排昨均有動用，其日間回購協議的100億元（人民幣，下同）額度被借爆額、隔夜回購協議的100億元額度用了71.4億元，至於一級流動性提供行 （PLP）合共180億元的額度則動用了135億元。



金管局表示，CNH拆息是由市場參與者對人幣資金的供求主導。 該局留意到CNH拆息上升，但拆借市場整體運作有序，該局會透過有關安排因應銀行需要提供流動性支援，昨天因市場流動性緊張，故有關安排的使用量有所增加。



恒生（011）執行董事馮孝忠指，拆息急升受多項因素影響，包括人幣貶值預期令投資者減持人幣，令資金池縮小，另一方面炒家沽空人幣，對人幣需求增加；同時國內收窄資本流出渠道，以及銀行不急於拆出人幣以圖賺取更高息價等。他相信是次炒家「輸到暈」。