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﻿美股回吐 杜指挫62點

2017-01-06 列印
  美國股市踏入今年連升兩個交易日後，終呈回吐，杜指一度跌131點，跌至19811點。至今晨四時，杜瓊斯工業平均指數報19879點，跌62點；納斯達克指數報5480.04點，升3.03點。滙控（005）美國預託證價格報63.68港元，較香港收市價跌0.22港元；中移動（941）美國預託證價格報85.13港元，較香港收市價升0.83港元。

　　ADP研究公司公佈，美國12月份的私人就業職位新增15.3萬個，升幅遜於11月經修訂後的21.5萬個，亦差過市場此前預期的17.5萬個。美國上周（截至去年12月31日）的首次申領失業援助人數減少2.8萬人，報23.5萬人，數字少於市場預期的26萬人。持續申領失業援助人數增加1.6萬人，報211.2萬人。美國12月份的服務業PMI終值，由原初公佈的53.4加快至53.9。
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