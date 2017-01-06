﻿中央控樓市防泡沫 內地樓價今年料升3.4% 成交量增幅料放緩

中國科學院預測科學研究中心發表《2017年中國房地產行業走勢展望》報告，預料今年內地房地產成交量和成交額增幅將按年大減。中央希望重新定位中國房地產市場，要求住房市場由投機炒作賺錢的工具回歸至基本居住功能。另外，強調加強防控中國金融風險，下決心處置一批風險點，防控資產泡沫。



中科院發表《2017年中國房地產行業走勢展望》預測報告，雖然預期今內房成交量和成交額增幅放緩，但樓價則將維持上漲態勢，預計全年商品房平均銷售價格按年增長3.4%。中科院預期，2017年的商品房價格將延續2016年平穩增長的態勢。報告預期房地產開發投資完成額約10.63萬億元（人民幣，下同），按年增長5.4%；全國商品房銷售額約11.33萬億元，按年增長3.9%；商品房平均銷售價格料為每平方米7687元，按年增3.4%；住宅平均銷售價格約每平方米7435元，按年增長4.1%。



報告又指，去年在經濟下行壓力下，房地產市場發展成為政府「促消費、保投資」所關注的重點。通過信貸政策與住房公積金政策的調整，房產市場呈現逐步回暖的趨勢，但由於今年宏觀經濟運行仍存在不確定性，房地產市場仍處於下行周期。短期而言，宏觀經濟運行下行壓力大，固定資產投資處於低速增長；貨幣政策有收緊趨勢，有利抑制房價快速上漲。在維持現有政策的不變情況下，受人民幣貶值預期、美元加息等影響，房地產市場仍然會形成看漲預期。



股市方面，滬深股市經過連日升勢後，昨日出現調整，深證成指雖收市報跌，但滬指仍錄得升幅，當中以鐵路基建、軍工、石油等權重股領漲，上證指漲0.21%，收報3165點；深證成指則跌0.13%，收報10371點。



騰訊友邦領軍 恒指漲322點



港股則跟隨隔晚美股造好，高開168點，早段升幅仍受到限制，但午後愈升愈有，最多曾升349點，高見22483點，創逾3周高位，逼近50天線（22497點），以接近全日高位收市，收報22456點，升322點，成交額646億元，較上個交易日增加約121億元。國企指數收報9598點，上升157點。



藍籌股方面，友邦（1299）、騰訊（700）和中移動（941）成為升市動力來源，升幅由2.1%至4.3%，合共貢獻恒指123點。此外，由於人民幣兌美元匯價大幅反彈，刺激中資金融股造好，招行（3968）升2.5%，民生銀行（1988）和交行（3328）則升逾1.4%。內險股同樣向好，新華保險（1336）升3.9%，國壽（2628）則升2.4%。同樣受惠人民幣升值的紙業股昨亦借勢炒上，玖紙（2689）及理文造紙（2314）齊飆逾4%。