﻿辣招下樓市仍有水位 李嘉誠：不會太離譜

長和系近年大舉投資海外，令外界有「撤資」疑慮。不過，長和系主席李嘉誠昨天出席該集團周年晚宴期間，指出本港市場規模有限，如果把生意局限在香港，難以為股東賺取理想回報，間接否認「撤資」的說法。對於本港樓價方面，他認為在政府推出新一輪措施之後，樓市仍然有上升空間，但不會升得太離譜。



李嘉誠昨日以零售業務作例子，解釋為何大舉進軍海外，並不代表放棄香港。李嘉誠說︰「以我地零售為例，全世界有13000幾個（店舖），每年繼續增加1000個（店舖）有多，如香港由我（1979年）收購和黃計，當時只得30零家，今日香港有606家，如只係香港做最多咪開多幾十家，已經滿晒。」長實在1979年收購和黃時，和黃的零售業務只有31家分店。



進軍海外 非撤離香港



他進一步解釋說︰「如果淨係在香港做零售生意，最多如做到七百家、八百家已不得了。」不過，由於長和系放眼世界，不是只服務香港700萬人，而是做全球數十億人的生意，李嘉誠說：「在外面賺錢來香港派息。希望大家不要太過敏感。」



李嘉誠去年3月曾表達對香港經濟前景的憂慮，他在晚宴致詞時指出，去年是環球政治經濟多變的一年。全球化競爭下的政策困局，憤懣成為左右社會思想情緒的基軸。英國脫歐，各國政局新形勢，美國加息，眾多貨幣相對貶值，在這形勢下市場風險難測。



不過，他個人對長和系業務前景仍然樂觀。就以英國脫歐來說，雖然一度令英鎊急跌逾20%，但以港元計算，長和系在當地的業務表現，仍然符合預期目標。對於美國加息，他認為已在預期之中，但相信不可能加得太多。至於樓價方面，在政府推出新一輪措施之後，樓市仍然有上升空間，但不會升得太離譜。



當被問及近期香港「劏房」式新盤湧現的看法，李嘉誠表示，他心裏也感到不舒服。以長實地產來說，這類小型單位所佔的比例非常少，他說︰「間中有一個、半個，我個人來講，都唔喜歡太細。」