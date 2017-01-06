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﻿億仕登傳超購1892倍

2017-01-06 列印
  上市一個月的半新股仔K W Nelson（8411）繼續被洗倉，昨日再跌30%，收報0.25元，該股已連跌三日，累挫95%，若再跌20%，便會跌至配售價0.2元水平。億仕登（1656）昨日截止公開發售，市傳錄超購1892倍，有望晉身史上第五大「超購王」。該股下周四（12日）掛牌，招股價1.25元，集資僅5000萬元。至於港人熟識的旅遊品牌縱橫遊（8069），市傳公開發售亦錄大額超購，擬以接近招股價上限定價。

　　另外，九台農商銀行（6122）昨日截止公開發售，市傳獲足額認購。仍在招股的新世紀醫療（1518）孖展認購仍未足額，但傳首日路演國際配售已獲足額認購。
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