另外，九台農商銀行（6122）昨日截止公開發售，市傳獲足額認購。仍在招股的新世紀醫療（1518）孖展認購仍未足額，但傳首日路演國際配售已獲足額認購。
億仕登傳超購1892倍
另外，九台農商銀行（6122）昨日截止公開發售，市傳獲足額認購。仍在招股的新世紀醫療（1518）孖展認購仍未足額，但傳首日路演國際配售已獲足額認購。
破曉攻 八鄉賊巢 飛虎擒內地爆竊黨
獨立屋及低密度豪宅頻頻遭爆竊，匪徒予取予攜，把財物掠光。警方經深入調查，鎖定目標匪幫，昨日清晨警員在飛虎隊協助下，直搗元朗八鄉賊巢，破門而入，擎槍擒下三名內地爆竊悍匪，疑其中一人為退役解放軍。警方初步...
2017-01-06
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躁漢當街打女友 兩酒樓員工出手護花
河北一名躁漢日前當街拳打腳踢其女友，兩名酒樓員工路見不平，立即上前制止，而男方不敵對方，趁機使出「金蟬脫殼」，迅速逃離現場，事件不但在內地微博廣傳，甚至英國傳媒亦有報道二人義舉。 閉路電視片段顯示，事發在去年十二月二十九日，該名男子在河北省保定市樂凱北大街一間酒樓外毆打一名女子，男方將對方推倒地上後，更用腳踩女子頭部，且奪去女方手機。一名酒樓員工見狀，立即上前制止，女子隨即躲到其身後。惟男方仍企圖施襲，酒樓另一員工亦前來協助，不但奪回手機，並扯着其衣服，阻止他再接近女方，男子見不敵對方，趁機使出「金蟬脫殼」，脫掉外套逃離現場。 兩名酒樓員工事後替女方報警。酒樓員工楊...
2017-01-06
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出租組屋賺生活費 星婦「定居」樟宜機場八年
新加坡向來予人國民生活富裕印象，但當地竟出現一群有家不歸，「定居」樟宜機場的寄居機場族，其中一名婦人更以機場為家長達八年，日常生活開支全靠出租組屋賺取租金應付。 當地傳媒報道，目前有逾十名寄居...
2017-01-06
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半山壹號錄蝕讓個案
何文田半山壹號再錄蝕讓，美聯高級營業經理羅潔儀表示，半山壹號半山徑31號中高層，實用面積1252方呎，屬3房1套連工人套間隔，外望獅子山景，間隔方正易用，吸引本地家庭客承接，成交價約2030萬元，折合...
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隔夜息曾飆至110厘 人行夾炒家 人幣急彈
為趕絕沽空人幣炒家，人行疑似再使出撒手鐧──夾息，加上本港離岸人民幣（CNH）資金池變小，在雙重因素下，離岸人幣隔夜拆息昨狂飆至110厘，創歷來新高，夾爆近數月累積的沽空人幣炒盤，刺激人幣離岸價連續第2日急速反彈，曾升穿6.80水平，高見6.7853兌1美元，兩日最多曾累升1737點子，升幅達2.5%。 踏入今年，市場皆料人幣快跌穿7算之際，近兩日CNH匯價及拆息表現猶如過山車，CNH隔夜拆息早段報38至40厘，下午更飆升至約110厘，其後尾段回落至50至60厘。 中銀陳少平：驚心動魄 中銀香港（2388）投資管理總經理陳少平對CNH的匯價及拆息表現以「驚心...
2017-01-06
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副將 護「城」
曼城周一英超聖誕新年快車尾關苦戰之下，主場僅以2:1險勝般尼。預計藍月領隊哥迪奧拿今晚英格蘭足總盃第三圈作客韋斯咸時會大幅輪換，畢竟藍月板凳深厚，今仗半力出擊仍可勝券在握。 （香港時間周六凌晨3:55開賽） 連計今仗，曼城一周內應付三場賽事，對般尼時更超過半場時間十人應戰，相信哥迪奧拿今仗會讓部份主力輪休。幸好藍月兵源充足，副將如翼鋒洛尼圖在快車期間耗力不多，前鋒伊恩拿祖及中場大衞施華上仗亦只踢了半場，加上新兵巴西鋒將加比爾捷西斯亦在周二正式向球隊報到，今仗可候命上陣。 至於韋斯咸過去兩輪全敗，兼近六次各賽事作東鬥曼城只得一勝兩和三負，今晚不宜看好。
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食住飄移 首間賽車Cafe
過往觀塘工廈都有開設過甩尾車賽道，不過地方比較細，未能令駕駛者完全感受速度及扔彎快感。是次新場佔地共萬三呎，以車胎砌成的賽道更經過精心設計，九曲十三彎考你技術之餘，更可讓你全速飄移，相當血脈沸騰！另外...
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開心湊仔 呂麗君笑口富貴出巡 百億劉太甘比 坐幸福摩天輪
去年尾，65歲的華人置業前主席劉鑾雄(大劉)發聲明與呂麗君分手，之後在高士美道大宅接受本報訪問，承認已換腎。全靠拍拖14年的紅顏知己甘比(陳凱韻)悉心照顧，迅速康復，二人上月初更正式簽紙成為夫婦。爭寵...
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社論——震懾爆竊悍匪 須發「虎威」
警方最精銳的飛虎隊發威，昨天清晨突襲元朗八鄉一間村屋，擒獲三名內地爆竊匪徒，粉碎他們來港食「大茶飯」大計。這次行動力證警方有決心、有能力，保護香港市民的財產和人身安全，向內地犯罪集團發出警告，不要以為香港任由他們予取予攜，大快人心。 飛虎隊訓練有素，配備強力槍械，專門剿滅悍匪，戰績彪炳，令犯罪集團聞風喪膽。昨日飛虎隊出動，在八鄉大江埔拘捕三名內地爆竊匪，情報顯示這幫內地匪徒涉及八宗爆竊案，受害屋主遍佈新界北區、新界南區及西九龍區，均是低密度豪宅或名牌店舖。警方相信他們犯案非常有組織及專業，使用強力望遠鏡、攝影機、油壓剪、鑽石鑑定器等器材，個別罪犯持有雙程證，為避人耳目，選擇...
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史卓豐刑滿開快車
澳洲年輕好手史卓豐停賽一個月後，周日刑滿復出。他表示雖然因此而獲得一個悠長假期，可以返回澳洲與家人歡度聖誕，但其實一早已收拾好心情，準備於周日賽事重新披甲，並希望可盡快贏出頭馬。今仗胯下七匹座騎中，史...
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